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سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحل 700 سوداني

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بنغازي (ليبيا) (رويترز) – أعلنت سلطات مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحيل 700 سوداني جرى ضبطهم بجنوب شرق البلاد وبالمنطقة الوسطى.

وجاء في بيان لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يوم السبت أن هؤلاء الأشخاص “منهم من أثبتت التحاليل الطبية إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، التهاب الكبد والإيدز، ومنهم من تم ضبطهم في حالات هجرة غير شرعية وتهريب، وأحكام قضائية، ومبعدين أمنيا”.

وكان الجهاز أعلن في وقت سابق من هذا الشهر ترحيل مهاجرين غير شرعيين من تشاد وبنجلادش.

ويتخذ كثير من الفارين من الصراعات والفقر ليبيا منطلقا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

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