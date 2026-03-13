سماع دوي انفجار خلال الليل قرب قاعدة تركية تستضيف قوات أمريكية

أنقرة 13 مارس آذار (رويترز) – أفاد شاهد من رويترز ولقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بأن دوي انفجار سمع خلال الليل وهز النوافذ قرب قاعدة إنجرليك العسكرية في جنوب تركيا حيث تتمركز قوات أمريكية وأخرى من دول مختلفة.

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قذيفة تطير في السماء خلال الليل قرب قاعدة إنجرليك الجوية في إقليم أضنة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن صفارات الإنذار دوت في القاعدة في وقت مبكر من اليوم الجمعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم تصدر أنقرة تعليقا رسميا على الواقعة ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار.

وتقول أنقرة إن واشنطن لم تستخدم قاعدة إنجرليك في هجومها الجوي مع إسرائيل ضد إيران، الذي ترد عليه طهران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

