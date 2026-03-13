The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سماع دوي انفجار خلال الليل قرب قاعدة تركية تستضيف قوات أمريكية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أنقرة 13 مارس آذار (رويترز) – أفاد شاهد من رويترز ولقطات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بأن دوي انفجار سمع خلال الليل وهز النوافذ قرب قاعدة إنجرليك العسكرية في جنوب تركيا حيث تتمركز قوات أمريكية وأخرى من دول مختلفة.

وأظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قذيفة تطير في السماء خلال الليل قرب قاعدة إنجرليك الجوية في إقليم أضنة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن صفارات الإنذار دوت في القاعدة في وقت مبكر من اليوم الجمعة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم تصدر أنقرة تعليقا رسميا على الواقعة ولم يتضح حتى الآن سبب الانفجار.

وتقول أنقرة إن واشنطن لم تستخدم قاعدة إنجرليك في هجومها الجوي مع إسرائيل ضد إيران، الذي ترد عليه طهران بشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية