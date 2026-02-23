The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

سموطريتش: الجيش سيحتل كل غزة إذا لم تسلم حماس سلاحها

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش الاثنين إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد تُمنح قريبا مهلة نهائية لإلقاء أسلحتها وإذا لم تستجب لذلك فسيعيد الجيش احتلال قطاع غزة.

وقال سموطريتش في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية “كان”: “نتوقع أن يوَّجه لحماس إنذار نهائي خلال الأيام المقبلة لنزع سلاحها وتجريد غزة من عتادها بالكامل”. 

وتابع الوزير، وهو عضو في المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المسؤول عن الموافقة على العمليات العسكرية الواسعة النطاق، “إذا لم تمتثل حماس لهذا الإنذار، فسيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية وعلى دعم أميركي لتنفيذ العملية بنفسه، والجيش الإسرائيلي يستعد لذلك ويضع الخطط اللازمة”. 

واضاف سموطريتش “سيدخل الجيش الإسرائيلي غزة ويحتلها حتما إذا لم يتم تفكيك حماس”. وعند سؤاله كيف سيقوم الجيش بذلك، قال “هناك بديلان أو ثلاثة ندرسها حاليا”. 

بموجب المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة في غزة والذي أنهى عامين من القتال بين إسرائيل وحماس، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقع خلف ما يُسمى “الخط الأصفر” وما زال يُسيطر على أكثر من نصف القطاع. 

أما المرحلة الثانية، التي بدأت رسميا الشهر الماضي، فتتضمن خطة لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، وهو ما عارضته الحركة بشدة. 

وتدعو خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا إلى إنشاء قوة حفظ سلام قوامها 20 ألف جندي، تُسمى قوة الاستقرار الدولية، وقد وعدت عدة دول بإرسال قوات للمشاركة فيها.

و لدى سؤاله عن تعامل الجيش الإسرائيلي مع حماس في ظل انتشار قوات أجنبية على الأرض، قال سموطريتش إن هذه القوات “ستنسحب بسرعة كبيرة وتسمح للجيش الإسرائيلي بالدخول. وهذا يتم بالتنسيق مع الأميركيين”. وأضاف “في أي حال، لا أتوقع أن تدخل بهذه السرعة” لتنتشر في غزة.

غلب/ص ك/ب ق

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية