سموطريتش: الجيش سيحتل كل غزة إذا لم تسلم حماس سلاحها

afp_tickers

3دقائق

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش الاثنين إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد تُمنح قريبا مهلة نهائية لإلقاء أسلحتها وإذا لم تستجب لذلك فسيعيد الجيش احتلال قطاع غزة.

وقال سموطريتش في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية “كان”: “نتوقع أن يوَّجه لحماس إنذار نهائي خلال الأيام المقبلة لنزع سلاحها وتجريد غزة من عتادها بالكامل”.

وتابع الوزير، وهو عضو في المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المسؤول عن الموافقة على العمليات العسكرية الواسعة النطاق، “إذا لم تمتثل حماس لهذا الإنذار، فسيحصل الجيش الإسرائيلي على شرعية دولية وعلى دعم أميركي لتنفيذ العملية بنفسه، والجيش الإسرائيلي يستعد لذلك ويضع الخطط اللازمة”.

واضاف سموطريتش “سيدخل الجيش الإسرائيلي غزة ويحتلها حتما إذا لم يتم تفكيك حماس”. وعند سؤاله كيف سيقوم الجيش بذلك، قال “هناك بديلان أو ثلاثة ندرسها حاليا”.

بموجب المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي ترعاه الولايات المتحدة في غزة والذي أنهى عامين من القتال بين إسرائيل وحماس، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى مواقع خلف ما يُسمى “الخط الأصفر” وما زال يُسيطر على أكثر من نصف القطاع.

أما المرحلة الثانية، التي بدأت رسميا الشهر الماضي، فتتضمن خطة لانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي ونزع سلاح حماس، وهو ما عارضته الحركة بشدة.

وتدعو خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا إلى إنشاء قوة حفظ سلام قوامها 20 ألف جندي، تُسمى قوة الاستقرار الدولية، وقد وعدت عدة دول بإرسال قوات للمشاركة فيها.

و لدى سؤاله عن تعامل الجيش الإسرائيلي مع حماس في ظل انتشار قوات أجنبية على الأرض، قال سموطريتش إن هذه القوات “ستنسحب بسرعة كبيرة وتسمح للجيش الإسرائيلي بالدخول. وهذا يتم بالتنسيق مع الأميركيين”. وأضاف “في أي حال، لا أتوقع أن تدخل بهذه السرعة” لتنتشر في غزة.

غلب/ص ك/ب ق