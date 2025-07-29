سودانيون في مصر يعودون إلى بلدهم بعد استعادة الجيش للخرطوم

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من سيد شعيشع

القاهرة (رويترز) – تكدست أُسر سودانية في محطة السكة الحديدية الرئيسية في القاهرة بحقائب كبيرة للأمتعة والمتعلقات على أمل العودة إلى بلادهم من أجل حياة مستقرة نسبيا بعد فرارهم من الحرب الأهلية في السودان.

هذه الأُسر من بين آلاف اللاجئين السودانيين الذين يتدفقون عائدين من مصر إلى ديارهم في المناطق التي استعادت القوات المسلحة السودانية السيطرة عليها من قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الخرطوم وضواحيها منذ بداية العام الجاري.

وتقول ملاذ عاطف، وهي من العائدين، لرويترز “مشتاجة (اشتاق) لكل ركن في السودان، حجيجة (حقا) يعني. سعيدة شديد (جدا) وأنا راجعة”.

وانتظر السودانيون القطار المجاني الذي سينقلهم إلى مدينة أسوان بجنوب مصر، ومن هناك سيستقلون الحافلات إلى العاصمة السودانية الخرطوم. وارتدت فتاتان صغيرتان قبعتان مكتوب عليهما عبارة “شكرا مصر”.

ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، فر أكثر من أربعة ملايين سوداني إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك أكثر من 1.5 مليون إلى مصر، بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان 2023.

وذكر تقرير للمنظمة الدولية للهجرة في وقت سابق من هذا الشهر أنه منذ بداية هذا العام عبر أكثر من 190 ألف شخص الحدود من مصر إلى السودان، وهو أكثر من خمسة أمثال عدد الذين عادوا في عام 2024 بأكمله.

وقال سفير السودان لدى مصر عماد الدين عدوي، الذي زار المحطة يوم الاثنين، إن عودة المواطنين إلى السودان تمثل “مرحلة مهمة لإعادة الإعمار والاستقرار”.

وعلى الرغم من الهدوء النسبي في العاصمة، إلا أن القتال بين قوات الدعم السريع والجيش لا يزال محتدما في إقليم كردفان بوسط البلاد والفاشر في ولاية شمال دارفور غربا.

واندلعت الحرب بسبب خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول قواعد مرحلة انتقالية تهدف إلى تسليم السلطة للمدنيين، وتقول الأمم المتحدة إنها تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص ودفعت نصف السكان إلى الجوع الحاد.

واشتكى بعض السودانيين في مصر من صعوبة العثور على وظائف ومن التمييز، ورحلت مصر آلاف اللاجئين الذين قالت إنهم دخلوا بطريقة غير قانونية. وفرّ آلاف آخرون إلى ليبيا.

ووفقا للسفير عدوي، فإن القطارات التي تنطلق أسبوعيا من القاهرة لمساعدة السودانيين على العودة إلى ديارهم طواعية يمولها رجال أعمال سودانيون.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن معظم السودانيين الذين عادوا حتى الآن توجهوا إلى الخرطوم، وكذلك إلى ولايتي سنار والجزيرة إلى الجنوب من العاصمة.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)