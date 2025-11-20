سوريا تندد بزيارة نتنياهو لجنوبها الذي تحتله إسرائيل

(رويترز) – زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب سوريا، ما أثار تنديدا شديدا من الحكومة في دمشق التي اعتبرت الزيارة انتهاكا للسيادة.

ووسعت إسرائيل وجودها العسكري في جنوب سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول واستولت على مواقع إلى الشرق من المنطقة العازلة التي تراقبها الأمم المتحدة وتفصل هضبة الجولان المحتلة عن الأراضي السورية.

ونشر مكتب نتنياهو صورا له وهو يزور القوات على الأراضي السورية يوم الأربعاء مرتديا سترة واقية وخوذة. وكرر القول إن إسرائيل تتعهد بحماية الأقلية الدرزية في سوريا التي تتركز على طول الحدود وصولا إلى شمال إسرائيل.

ونقل بيان من مكتب نتنياهو عنه القول للجنود “نولي أهمية بالغة لقدراتنا هنا، دفاعيا وهجوميا، لحماية حلفائنا الدروز، وخاصة حماية دولة إسرائيل وحدودها الشمالية المقابلة لهضبة الجولان”.

وقال “هذه مهمة يمكن أن تتطور طبيعتها في أي لحظة لكننا نعتمد عليكم”.

ووصفت الحكومة السورية زيارة نتنياهو بأنها “انتهاك خطير لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، ووصفتها بأنها “محاولة جديدة لفرض أمر واقع”.

ولم يصدر أي تعليق بعد من الحكومة الإسرائيلية.

