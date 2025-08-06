سوريا توقع اتفاقات بنية تحتية وعقارات بقيمة 14 مليار دولار

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وقعت سوريا الأربعاء اتفاقات بقيمة تزيد على 14 مليار دولار، تشمل استثمارات في مطار دمشق ومشاريع أخرى في مجال النقل والعقارات، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.

منذ إطاحة بشار الأسد من الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر، عملت السلطات السورية الجديدة على جذب الاستثمارات لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمرتها الحرب.

وقال رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي خلال مراسم توقيع مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات في القصر الرئاسي “نعلن اليوم مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى وعددها 12 مشروعا، بقيمة إجمالية تبلغ 14 مليار دولار أميركي”.

وأوضح أن الخطط تشمل مشروعا استثماريا بقيمة أربعة مليارات دولار لمطار دمشق وآخر بقيمة ملياري دولار لمشروع مترو دمشق، فضلا عن أكثر من ملياري دولار لتطوير مركز تجاري وأبراج.

وأضاف الهلالي أن المشاريع “ستمتد عبر سوريا لتشكل نقلة نوعية في البنية التحتية والحياة الاقتصادية”.

حضر مراسم التوقيع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك.

وهنأ باراك السلطات السورية ب”إنجاز عظيم آخر”، قائلا إنه سيمهد لظهور “مركز جديد” في “التجارة والازدهار”.

وتقدر الأمم المتحدة تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب بأكثر من 400 مليار دولار.

وتم الإعلان عن عدة اتفاقات مشاريع منذ إطاحة الأسد.

في الشهر الماضي، وقعت السعودية اتفاقات استثمار وشراكة كبرى مع سوريا، بقيمة 6,4 مليارات دولار.

وفي تموز/يوليو أيضا، وقعت سوريا اتفاقا بقيمة 800 مليون دولار مع شركة موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس، حسبما ذكر الإعلام الرسمي السوري.

وفي أيار/مايو، وقعت سوريا اتفاقا بشأن الطاقة بقيمة سبعة مليارات دولار مع اتحاد شركات قطرية وتركية وأميركية في إطار سعيها لإحياء قطاع الطاقة المنهك.

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