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سيول ترسل مسؤولين إلى واشنطن لإبرام اتفاق حول الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل

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يلتقي نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي وزير الخزانة الأميركي الأسبوع المقبل، قبل انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، على ما اعلنت الرئاسة في سيول السبت.

وذكرت الرئاسة في بيان “من المقرر أن يلتقي نائب رئيس الوزراء كو يون شيول ووزير الخارجية شو يون وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو الأسبوع المقبل”.

صدر البيان خلال اجتماع في المكتب الرئاسي، أطلع خلاله وزير الصناعة كيم جونغ كوان الحاضرين على نتيجة محادثاته مع وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الثلاثاء.

وأكد البيان أن “الحكومة ملتزمة ببذل كل جهودها لإتمام المفاوضات التجارية مع واشنطن قبل المهلة المحددة في الأول من آب/أغسطس”.

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كوريا الجنوبية مالم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بحلول هذا التاريخ.

ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع بعد إلغاء المحادثات المقررة الأسبوع الماضي بسبب “جدول أعمال طارئ” لوزير الخزانة الاميركي. 

واضاف البيان أن سيول أكدت “اهتمام واشنطن الشديد” بقطاع بناء السفن الذي قد يشكل ورقة رابحة في المفاوضات، وأنها وافقت على العمل من أجل التعاون في هذا القطاع. 

وكوريا الجنوبية هي ثاني أكبر دولة في هذا المجال بعد الصين. 

وامام تنامي التوترات في مضيق تايوان، تتجه الولايات المتحدة إلى أحواض بناء السفن في الخارج لتعزيز عملياتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يجعل من كوريا الجنوبية شريكا رئيسيا في مجال الدفاع.

في 2024، أصبحت شركة “هانوا أوشن” الكورية الجنوبية الرائدة في بناء السفن، أول شركة غير أميركية تحصل على رخصة صيانة سفينة تابعة للبحرية الأميركية في حوض جاف.

هس/ريم/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية