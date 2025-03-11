مع ظهور تحالفات سياسية واقتصادية جديدة، ما هي الخطط التي يجب أن تتبناها دولة صغيرة مثل سويسرا؟

ديناميكيات التكتلات السياسية الدولية أصبحت أكثر تقلبًا من أي وقت مضى. ففي 6 يناير 2025، انضمت إندونيسيا إلى مجموعة بريكس كعضو كامل، لتسير على خطى أربعة أعضاء جدد في عام 2024. وقد أثار هذا التوسع السريع مخاوف في الغرب، بما في ذلك سويسرا، بشأن التحولات في التحالفات الجيوسياسية والاقتصادية.

بالنسبة للدول الصغيرة مثل سويسرا، أصبح الحفاظ على المرونة الدبلوماسية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، ومواصلة التجارة النشطة مع الصين، ومواكبة متطلبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة.

ما هي الكتل السياسية التي لديها توجهات تتوافق مع سياسيات بلدك ويمكن أن تكون شريكة لها في مجال تعزيز التنسيق الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري، ولماذا؟

وكيف أثرت التغيرات في الكتل السياسية أو الاقتصادية على الدول الأقل قوة؟ كيف يمكن لسويسرا والدول الصغيرة الأخرى التعامل مع هذه الكتل السياسية والاقتصادية؟

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