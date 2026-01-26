شركات طيران إسرائيلية تخفف شروط إلغاء الرحلات بسبب التوتر بشأن إيران

3دقائق

القدس 26 يناير كانون الثاني (رويترز) – ذكرت شركات العال وإسرائير وأركياع الإسرائيلية للطيران اليوم الاثنين أنها ستسمح بإلغاء بعض الرحلات الجوية بسبب حالة الضبابية في المنطقة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن “أسطولا حربيا” يتجه نحو إيران، لكنه عبر عن أمله في ألا يضطر لاستخدامه، مجددا تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو استئناف برنامجها النووي.

رغم ذلك، ونظرا للغموض الذي يكتنف فرص تطور التوتر لعمل عسكري في إيران مما قد يؤدي إلى هجمات انتقامية على إسرائيل، ستسمح شركات الطيران لعملائها الذين يشترون تذاكر جديدة ابتداء من اليوم الاثنين بإلغاء تذاكرهم أو الحصول على قسيمة سفر لرحلة مستقبلية.

وخلال نزاع دام 12 يوما بين إسرائيل وإيران في يونيو حزيران، أغلق المجال الجوي الإسرائيلي بشكل كبير بسبب الصواريخ الإيرانية القادمة والغارات الجوية الإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية.

وقالت شركة العال أنها ستتيح إلغاء الحجوزات لأي سبب حتى 48 ساعة قبل موعد الرحلة دون أي تكلفة إضافية، وذلك للرحلات المشتراة في الأسبوعين المقبلين وحتى 17 مارس آذار.

كما ذكرت إسرائير، وهي شركة طيران أصغر، أنها “نظرا للوضع الراهن”، ستوفر خدمة حماية الرحلات مقابل 35 دولارا للرحلات المحجوزة خلال الشهر المقبل وحتى نهاية عام 2026.

أما شركة أركياع المنافسة، فقالت إنها “مستعدة لأي سيناريو تصعيد محتمل”، وستتيح إلغاء الرحلات مجانا وسيحصل المسافرون على قسيمة سفر وذلك للرحلات المحجوزة حتى التاسع من فبراير شباط وحتى 48 ساعة قبل موعد الرحلة.

وقال أوز بيرلويتز الرئيس التنفيذي لأركياع “اكتسبنا خبرة واسعة من عامين مليئين بالأحداث الأمنية المعقدة”، مشيرا إلى الحرب في غزة، فضلا عن الصراعات مع إيران وحزب الله في لبنان، والتي أدت إلى توقف العديد من شركات الطيران الأجنبية عن تسيير رحلاتها إلى تل أبيب.

وأضاف “أركياع مستعدة لأي سيناريو. في هذه المرحلة، يسير جدول الرحلات دون تغيير وسنعزز الوجهات برحلات إضافية حسب الحاجة. من المهم أن نتذكر أن قطاع الطيران الإسرائيلي حاضر دائما”.

ومنذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وصولا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول 2025، كانت شركات الطيران الإسرائيلية من بين شركات الطيران القليلة التي تسير رحلاتها إلى إسرائيل.

(إعداد أميرة زهران وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )