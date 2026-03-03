شركات طيران هندية تستأنف رحلات إلى الشرق الأوسط

أعلنت ثلاث شركات طيران هندية استئناف عدد محدود من رحلاتها الثلاثاء من وإلى الشرق الأوسط، بهدف إعادة آلاف المسافرين العالقين منذ بدء الغارات الجوية الإسرائيلية الأميركية على إيران، التي ردت بدورها بتنفيذ ضربات على دول في المنطقة.

وأعلنت “إنديغو” (Indigo) وهي أكبر شركة طيران في الهند، أنّها ستستأنف ابتداء من الثلاثاء أربع رحلات ذهابا وإيابا بين مدن هندية مختلفة ومدينة جدة في السعودية. وأعربت الشركة عن أملها في “العودة إلى الوضع الطبيعي تدريجيا” في إطار تسيير رحلات جوية بين البلدين.

من جانبها، أعلنت “اير إنديا إكسبرس” (Air India Express) التي تسيّر رحلات منخفضة التكلفة والتابعة لشركة “اير انديا”، أنّها ستستأنف الثلاثاء رحلاتها من وإلى العاصمة العمانية مسقط.

كذلك الأمر بالنسبة إلى شركة “أكاسا اير” (Akasa Air) للرحلات منخفضة التكلفة، التي أعلنت أنّها ستسيّر بعض الرحلات الجوية إلى جدة.

من جهة أخرى، أكدت العديد من الشركات أنّ الرحلات من وإلى البحرين والكويت وقطر والإمارات والسعودية سبتقى معلّقة.

ويعمل آلاف الرعايا من بلدان جنوب آسيا في الشرق الأوسط.

وقُتل عدد من مواطني جنوب آسيا في الضربات، من بينهم نيبالي واحد على الأقل في أبوظبي، وبنغلادشيان في البحرين والإمارات.

وأفادت وسائل إعلام هندية عن مقتل هندي على متن سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان.

