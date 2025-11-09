شركة “بلو أوريجن” ترجئ إطلاق مهمة لوكالة “ناسا” إلى المريخ

أرجأت شركة “بلو أوريجن” للفضاء المملوكة للملياردير الأميركي جيف بيزوس الرحلة الثانية لصاروخها العملاق “نيو غلين” الأحد بسبب الظروف الجوية غير المواتية.

وأشارت الشركة في بث مباشر عبر الفيديو إلى تعقيدات في عملية الإطلاق، موضحة أنها “تدرس الاحتمالات لمحاولتنا التالية بناء على توقعات الطقس”.

تتمثل مهمة هذا الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه 98 مترا في حمل مسباري “بلو” و”غولد” الفضائيين من طراز “إسكابايد” التابعين لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، إلى محيط المريخ لدراسة تاريخ مناخه وتمهيد الطريق لاحتمال استكشافه بشريا.

وقد لا يكون من السهل تحديد موعد جديد للإطلاق نظرا للإغلاق الحكومي المستمر في الولايات المتحدة منذ 40 يوما.

ففي سبيل تقليل ازدحام المجال الجوي مع توقف دفع رواتب مراقبي الحركة الجوية، ستحدّ هيئة الطيران الفدرالية من إطلاق الصواريخ التجارية بدءا من الاثنين.

وسيكون الإطلاق بمثابة اختبار حاسم لتحديد ما إذا كانت “بلو أوريجن” قادرة على استرداد محركاتها، وهو ما سيمثل إنجازا تكنولوجيا كبيرا للشركة الأميركية.

وقد حظيت الرحلة الأولى لصاروخ “نيو غلين” في كانون الثاني/يناير بإشادة واسعة لنجاحها في وضع عشرات الأطنان من المعدات في المدار.

لكن شركة “بلو أوريجن” فشلت في إنزال القسم الأول من الصاروخ على منصة في المحيط الأطلسي.

وتمثل هذه الرحلة الجديدة فرصة أخرى للشركة لتحقيق هذا الإنجاز الذي نجحت شركة “سبيس إكس” فقط في تحقيقه حتى الآن.

وتخوض الشركتان سباقا تجاريا محموما، مع إطلاق وكالة “ناسا” مناقصة لمهماتها إلى القمر.

