شركة “فين إير” تلغي 300 رحلة في كانون الأول/ديسمبر بسبب إضراب لطياريها

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أعلنت شركة الطيران الفنلندية “فين إير” السبت إلغاء نحو 300 رحلة في التاسع والثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر، ما يؤثر على 33 ألف مسافر بسبب إضراب للطيارين بعد تعثر المفاوضات معهم.

واستمرت المفاوضات ثلاثة أشهر بين اتحاد الطيارين الفنلنديين ومنظمة أصحاب العمل بشأن ظروف العمل.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال اتحاد الطيارين إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود وأعلن عن توقف جزئي للعمل في التاسع والثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر.

وقالت شركة “فين إير” إن الرحلات الأخرى في الأيام التي تسبق الإضراب وتليه قد تتأثر أيضا.

وأضافت في بيان “من المخيب للآمال أن يختار اتحاد الطيارين الفنلنديين الإضراب بدلا من التفاوض. وهذا للأسف يعطل خطط السفر لآلاف من زبائننا خلال موسم ما قبل عيد الميلاد”.

بو/ح س/ود