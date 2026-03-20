شركة إسرائيلية: بنية تحتية أساسية في مصفاة تضررت بعد هجوم إيراني

القدس 20 مارس آذار (رويترز) – قالت شركة المصافي الإسرائيلية، المتخصصة في تكرير النفط والبتروكيماويات، اليوم الجمعة إن غارة جوية إيرانية استهدفت مجمعها في حيفا أمس وألحقت أضرارا ببنية تحتية حيوية، مضيفة أنه من المتوقع أن تستأنف تشغيلها في غضون أيام.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته في بورصة تل أبيب أن البنية التحتية المتضررة مملوكة لطرف ثالث، دون أن تُفصح عن اسم المالك.

(تغطية صحفية ستيفن شير – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)