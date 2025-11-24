The Swiss voice in the world since 1935
شركة هندوستان آيرونوتيكس: تحطم الطائرة تيجاس في دبي حادث عارض

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

(رويترز) – قالت شركة هندوستان آيرونوتيكس المحدودة يوم الاثنين إن تحطم طائرة مقاتلة من طراز تيجاس في دبي الأسبوع الماضي كان حادثا عرضيا ناجما عن ظروف استثنائية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتحطمت الطائرة وتحولت إلى كرة من اللهب خلال عرض جوي في معرض دبي للطيران، مما أصاب الحشود بالذعر. وقالت القوات الجوية الهندية إنها ستشكل لجنة تحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه.

وتنتج شركة هندوستان آيرونوتيكس المحدودة المملوكة للدولة الطائرة التي تعمل بمحركات جنرال إلكتريك. وقالت الشركتان إنهما ستتعاونان مع التحقيق.

وتعتبر طائرة تيجاس بالغة الأهمية لجهود الهند لتحديث أسطول قواتها الجوية المكون بشكل أساسي من مقاتلات من صناعة روسيا والاتحاد السوفيتي سابقا.

وقوض الحادث، الذي أدى إلى مقتل الطيار، آمال نيودلهي في تصدير الطائرة محلية الصنع.

وقالت هندوستان آيرونوتيكس اليوم الاثنين إن تحطم الطائرة لن يؤثر على عملياتها التجارية أو بياناتها المالية أو عمليات التسليم المستقبلية.

ولم يطرأ بعد البيان أي تغير على أسهم الشركة التي يتم تداولها على انخفاض ثلاثة بالمئة منذ صباح اليوم.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

