شقيق الطيار معاذ الكساسبة يروي ألم عائلته خلال محاكمة جهادي في السويد

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روى شقيق الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أعدمه تنظيم الدولة الإسلامية حرقا حيا وعلى الملأ في سوريا، معاناة عائلته بعد أكثر من عشر سنوات على مُصابه، خلال محاكمة أسامة كريِّم في السويد بتهمة الضلوع في قتله.

أثارت عملية قتل الكساسبة صدمة في الأردن الذي شارك مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ضرب مواقع التنظيم المتطرف في سوريا.

والأربعاء رفض المتهم الإجابة عن أسئلة المدعي العام هنريك أولين ولزم المتهم الصمت متجنبا النظر إليه.

ولدى استجوابه في 8 شباط/فبراير 2024، ادعى كريم أنه لم يمضِ سوى 15 إلى 20 دقيقة في موقع الحادث، من دون أن يعلم ما سيحدث، قبل أن يلاحظ وجود الكاميرات. وقال حينها “كنت مرعوبا؛ كانت تلك أول مرة أرى فيها شخصا يحترق”.

والمحاكمة التي بدأت في 4 حزيران/يونيو هي الأولى والوحيدة التي تُحاكم مشتبها به في هذه الجريمة الوحشية التي أثارت استنكارا دوليا عام2015.

في 24 كانون الأول/ديسمبر 2014، أُسقطت طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني في سوريا بالقرب من الرقة، وأسر الطيار. وفي مقطع فيديو نُشر في 3 شباط/فبراير 2015 لعملية الإعدام، وُضع معاذ الكساسبة الذي كان يرتدي ملابس برتقالية اللون في قفص ثم أشعل أحد المسلحين الثلاثة عشر الذين ظهروا في الفيديو النار في القفص، ما أسفر عن مقتله.

الأربعاء، وصف جودت الكساسبة، وهو محامٍ مدني، المعاناة الجسدية والنفسية لعائلته أمام محكمة ستوكهولم.

عندما علم جودت بأسر شقيقه، عبر أحد معارفه في وزارة الخارجية الأردنية، توجه إلى مقر قيادة سلاح الجو. وقال “هناك، كان قائد سلاح الجو وفريقه مجتمعين بشأن هذا الأمر … كانت هناك شاشات كبيرة تعرض صورا لسوريا. قال لي: +أعتقد أنه في هذا المنزل+”.

وأضاف “كنتُ في حالة نفسية سيئة جدا… أخبرتُ قائد سلاح الجو أنني … أعتقد أنهم سيقتلونه بطريقة مروعة. طلبت منه إن أمكن قصف المنزل لينجو من موتٍ مروع”.

وجاء في ملف التحقيق أن عائلة الكساسبة ركيزة أساسية في الجيش الأردني، وفقا لملف التحقيق.

قال جودت الذي جاءه نبأ مقتل شقيقه عبر التلفزيون “كانت صدمة. شاهدتُ الفيديو ولكن جزءا جزءا، ولم أتمكن سوى في 2021 من مشاهدته كاملا”.

عندما علمت والدته بإعدامه، “أُدخلت المستشفى فورا”، أما شقيقته الكبرى “فأصيبت بداء السكري”، وأصيب والده “بأمراض مزمنة وارتفاع ضغط الدم، وهو في حالة نفسية يُرثى لها وما زال يبكي بانتظام”.

نزغ/ص ك/غ ر