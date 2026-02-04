شي يشدد لترامب على أهمية “الاحترام المتبادل” ويشيد في اتصال مع بوتين بالعلاقات مع روسيا

بحث الرئيس الصيني شي جينبينغ الأربعاء في ملف إيران وغيره من القضايا الشائكة على حدة مع نظيريه الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، مشيدا بتعاون ثنائي أوثق مع موسكو وداعيا إلى “احترام متبادل” مع واشنطن.

وشدّد كلّ من ترامب وبوتين على متانة علاقات بلده مع الصين بعد مكالمتيهما المنفصلتين مع شي، وأكّدا محورية دور العملاق الآسيوي على الساحة العالمية.

لكن فحوى البيانين الصينيين اللذين صدرا بعد المحادثتين اختلفت، إذ أشار البيان المتّصل بالمكالمة مع الرئيس الأميركي إلى تشديد شي لترامب على وجوب توخي “الحذر” في ما يتّصل بتايوان، فيما أشاد بيان سابق متّصل بالمحادثة مع بوتين بتعزيز العلاقات الثنائية في سياق دولي يتّسم بقدر كبير من عدم اليقين.

وصف ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال المكالمة مع شي بأنها “ممتازة”، وقال إن علاقة الولايات المتحدة بالصين وعلاقته الشخصية بنظيره الصيني “جيدة إلى أبعد حد”.

وقال ترامب إن المكالمة مع شي تطرّقت إلى “العديد من المواضيع المهمة، من بينها التجارة والدفاع والزيارة التي سأجريها للصين في نيسان/أبريل (والتي أتطلع إليها بشدة) وتايوان والحرب بين روسيا وأوكرانيا والوضع في إيران وشراء الصين للنفط والغاز من الولايات المتحدة”.

من جهته، قال شي لنظيره الأميركي إن حل المسائل العالقة ممكن في جو من الاحترام المتبادل.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني “سي سي تي في” عن شي قوله “من خلال معالجة القضايا الواحدة تلو الأخرى ومواصلة بناء الثقة المتبادلة، يمكننا إيجاد الطريق الصحيح لانسجام البلدين”.

وأضاف شي “لنجعل من 2026 عاما تمضي فيه الصين والولايات المتحدة، كقوتين عظميين، قدما نحو الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة”.

– ملف تايوان –

في ملف تايوان، حضّ شي الرئيس الأميركي على توخي “الحذر” في بيع الأسلحة لتايوان، وفق الإعلام الرسمي الصيني.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن شي قوله “إن تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأميركية… وعلى الولايات المتحدة أن تتعطى بحذر مع مبيعات الأسلحة لتايوان”.

وتايوان جزيرة يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة وذات نظام ديموقراطي لا يحكمها الحزب الشيوعي الصيني، لكن بكين تعتبرها جزءا لا يتجزّأ من أراضيها وتلوّح بإعادتها إلى كنفها، بالقوة إذا لزم الأمر.

لا تعترف الولايات المتحدة رسميا باستقلال تايوان، لكنها الشريك والمورد الرئيسي للأسلحة إلى الجزيرة، علما بأن الدعم الأميركي المعلن للجزيرة تراجع بعض الشيء في عهد ترامب.

وأعلنت تايبيه في كانون الأول/ديسمبر 2025 أن الحكومة الأميركية وافقت على صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11,1 مليار دولار.

بعيد ذلك أجرت الصين مناورات بالذخيرة الحية حول تايوان تحاكي فرض حصار على موانئها الرئيسية.

– “صديقي العزيز” –

قبل بضع ساعات من المكالمة مع ترامب، وفي اتصال عبر الفيديو، أشاد شي وبوتين بتعزيز العلاقات الصينية-الروسية.

سعت الدولتان إلى إظهار وحدة صف في مواجهة الغرب، وقد تعزّزت علاقاتهما بعدما بدأت موسكو غزو أوكرانيا في العام 2022.

استمر الاتصال عبر الفيديو زهاء ساعة ونصف ساعة وفق المستشار الرئاسي الروسي للشؤون الدبلوماسية يوري أوشاكوف الذي قال إن المحادثة اتّسمت بـ”الود والثقة”.

تقيم الصين وروسيا علاقات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية وثيقة، تعزّزت منذ بدء الهجوم الروسي الواسع النطاق في أوكرانيا عام 2022.

رغم أنها تدعو بانتظام إلى محادثات سلام واحترام وحدة أراضي جميع الدول، من بينها أوكرانيا، لم تدن بكين قط الهجوم الروسي، وتطرح نفسها طرفا محايدا في النزاع.

ونقل التلفزيون الرسمي الصيني عن شي قوله “منذ بداية العام، أصبحت الأوضاع الدولية أكثر اضطرابا”، داعيا إلى “تعاون أوثق” بين الصين وروسيا.

وخاطب بوتين شي بصفة “صديقي العزيز”، وشدّد بدوره على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، وفق التلفزيون الروسي الرسمي.

وقال الكرملين إن شي دعا نظيره الروسي الى زيارة الصين في النصف الأول من العام.

وأكد المستشار الرئاسي الروسي أنه “تم قبول الدعوة بامتنان”، وكذلك الدعوة لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجدّد شي التزامه بنظام دولي محوره الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أعلن ترامب في كانون الثاني/يناير إنشاء “مجلس السلام” الذي يعتبره معارضوه محاولة لمنافسة الأمم المتحدة.

جرت المكالمتان بالتوازي مع بدء جولة جديدة من المفاوضات الأوكرانية الروسية بحضور الأميركيين الأربعاء في أبوظبي في محاولة لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وعرض بوتين وشي “لآرائهما” في ما يتّصل بالولايات المتحدة، وقال الكرملين إن وجهات النظر جاءت “متطابقة عمليا”.

وأكد أوشاكوف أنه “تم إيلاء اهتمام خاص بالوضع المتوتر المحيط بإيران” خلال المكالمة.

يأتي الاتصالان في أعقاب سلسلة اجتماعات عقدها شي مع عدد من القادة في الأشهر الأخيرة، في خضم سعيه إلى تعزيز الدعم الدبلوماسي لبلاده في مواجهة الولايات المتحدة التي باتت قيادتها أكثر تقلبا.

