صحيفة: تعرض طائرات أمريكية للتزود بالوقود لهجوم في قاعدة جوية بالسعودية

13 مارس آذار (رويترز) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن خمس طائرات تزويد بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية تعرضت للقصف وأصيبت بأضرار وهي رابضة في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وقالت الصحيفة إن الطائرات، التي تعرضت للقصف خلال هجوم صاروخي إيراني على القاعدة السعودية في الأيام القليلة الماضية، تعرضت لأضرار لكنها لم تدمر بالكامل ويجري إصلاحها في الوقت الراهن، مضيفة أنه لم يعلن عن سقوط قتلى في هذا الهجوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير حتى الآن.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)