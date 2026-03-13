The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

صحيفة: تعرض طائرات أمريكية للتزود بالوقود لهجوم في قاعدة جوية بالسعودية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

13 مارس آذار (رويترز) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن خمس طائرات تزويد بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية تعرضت للقصف وأصيبت بأضرار وهي رابضة في قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وقالت الصحيفة إن الطائرات، التي تعرضت للقصف خلال هجوم صاروخي إيراني على القاعدة السعودية في الأيام القليلة الماضية، تعرضت لأضرار لكنها لم تدمر بالكامل ويجري إصلاحها في الوقت الراهن، مضيفة أنه لم يعلن عن سقوط قتلى في هذا الهجوم.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير حتى الآن.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية