ضربات إسرائيلية تقتل 8 فلسطينيين بغزة خلال تشييع شخص قتل في غارة أخرى

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القاهرة 17 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين وإصابة 20 آخرين كانوا يحضرون جنازة في النصيرات بوسط قطاع غزة، لتشييع قتيل آخر لاقى حتفه في غارة إسرائيلية أخرى استهدفت المنطقة في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وقال مسعفون إن هذه الوفيات تضاف إلى ما لا يقل عن ثلاثة فلسطينيين آخرين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية منفصلة بأماكن أخرى من القطاع، مما يرفع عدد القتلى اليوم الجمعة إلى 12 على الاقل.

ونددت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالغارة على النصيرات ووصفتها بأنها “مذبحة وحشية” ضد المشيعين، وحثت الوسطاء، وكذلك الأمم المتحدة، على التحرك لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة.\

وردا على سؤال عن الهجوم في النصيرات، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف خلية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي، التي لها نفوذ في أجزاء من القطاع إلى جانب حماس.

وقال الجيش إنه “على علم بالادعاءات بأن عددا من الأفراد غير المتورطين تضرروا نتيجة الضربة”.

*إسرائيل تأمر بالإخلاء رغم وقف النار

قال سكان في منطقة تقع شرقي دير البلح بوسط قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية استخدمت طائرات مسيرة لبث رسائل صوتية تنذرهم لمغادرة منازلهم، مما أجبر بعض العائلات على النزوح طلبا للأمان.

ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن عدد القتلى تجاوز 1100، معظمهم من المدنيين، جراء الهجمات الإسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول. ولا تكشف حماس عادة عن عدد القتلى في صفوفها.

وأوقف وقف إطلاق النار الأعمال القتالية الكبيرة، لكنها لم توقف الغارات الإسرائيلية شبه اليومية. وتقول إسرائيل انها تستهدف المسلحين. وقُتل أربعة جنود إسرائيليين على يد مسلحين في غزة خلال الفترة نفسها.

وقالت منظمة إكليد لرصد النزاعات، وهي مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة تتابع العنف السياسي، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على حماس وفصائل مسلحة أخرى ارتفعت إلى أكثر من 40 غارة في يونيو حزيران، وهو أعلى إجمالي شهري منذ وقف إطلاق النار. وأضافت أن غارات أخرى استهدفت أشخاصا بالقرب من الخط الفاصل بين الجانبين، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وبدأت الحرب عندما هاجم مقاتلون بقيادة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، مما أسفر وفقا للإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واقتياد حوالي 250 رهينة. ويقول مسؤولو الصحة في غزة أن الحرب أسفرت عن مقتل أكثر من 73 ألف فلسطيني.

ويعيش الآن جميع سكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة تقريبا في شريط ضيق من الأرض على طول الساحل، معظمهم في خيام مؤقتة أو مبان لحقت بها أضرار، تحت سيطرة حماس.

(إعداد أيمن سعد مسلم ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)