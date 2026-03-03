ضربات على مرافق نفطية في الخليج مع مواصلة إيران هجماتها

تعرضت خزانات وقود في سلطنة عُمان ومنطقة صناعية بترولية في الإمارات لهجمات بطائرات مسيّرة الثلاثاء، فيما علّقت قطر تعليق بعض النشاط الصناعي، مع مواصلة إيران استهداف دول في الخليج ردا على الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

ووسّعت طهران من دائرة الاستهداف خلال الأيام الماضية، وطالت بنى تحتية في السعودية والإمارات وقطر، الدول الخليجية التي تعد حليفة لواشنطن وتستضيف قواعد عسكرية مرتبطة بها.

وأعلنت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة الثلاثاء أنها ستوقف بعض صناعاتها الكيميائية والبتروكيميائية والتحويلية، غداة إعلانها وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وأعلنت سلطنة عُمان صباح الثلاثاء أن مسيّرات أصابت خزان وقود في ميناء الدقم، بعد يومين من قصف أصاب المرفأ في هجوم كان الأول على السلطنة منذ أن بدأت طهران تنفيذ ضربات في الخليج.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني قوله “بتعرّض خزانات الوقود بميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات أصابت أحد خزانات الوقود، وتمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أية إصابات بشرية”.

وجددت السلطنة “إدانتها للاستهداف”.

وأدت عُمان خلال الأسابيع الماضية دور الوساطة في المباحثات بين إيران والولايات المتحدة. وتعرّض ميناء الدقم لهجوم الأحد، كان الأول من نوعه على السلطنة منذ بدأت طهران الرد على الضربات الأميركية والإسرائيلية التي انطلقت السبت، وأسفرت في أول أيامها عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

وأصيب عامل في هجوم الأحد الذي نُفّذ بطائرتين مسيّرتين، بحسب وكالة الأنباء العمانية. والاثنين، قتل شخص من أفراد طاقم ناقلة نفط تعرّضت لهجوم بواسطة زورق مسير قبالة سواحل محافظة مسقط، بحسب مركز الأمن البحري العُماني.

– أكثر من 800 مسيّرة –

وطالت الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربية قواعد عسكرية وسفارات أميركية، فضلا عن مطارات وموانئ وفنادق ومباني سكنية.

ورصدت الدفاعات الجوية الإماراتية 812 مسيّرة إيرانية وتعاملت مع 186 صاروخا بالستيا، وفق ما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع عبد الناصر محمد الحميدي الثلاثاء.

وتسبّب سقوط شظايا إثر اعتراض مسيّرة الثلاثاء في اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، أمكنت السيطرة عليه ولم يؤد الى وقوع إصابات، بحسب ما أكدت السلطات.

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بأن فرقها المعنية تعاملت “مع حريق اندلع صباح اليوم في منطقة الفجيرة للصناعة البترولية – فوز، ناتج عن سقوط شظايا إثر الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة”.

وتقع منطقة الصناعة البترولية بمحاذاة ميناء الفجيرة في شمال شرق الإمارات، وتضم “أكبر سعة تخزين تجارية في الشرق الأوسط للمنتجات النفطية المكررة”، بحسب موقعها الرسمي.

وفي قطر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء إن بلاده أحبطت محاولات لاستهداف مطار حمد الدولي.

وعقب إعلان قطر للطاقة وقف إنتاجها من الألمنيوم، ارتفع سعر المعدن الفضي في بورصة لندن للمعادن (LME)، مسجّلا زيادة تجاوزت 2%، بخلاف الاتجاه العام لبقية المعادن التي تراجعت بفعل هبوط الأسواق المالية.

وقبل يوم، أدّى إعلان قطر وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، إلى ارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا بشكل حاد.

ومن المتوقع أن يضغط تعليق إنتاج الألومنيوم على الأسواق، بحسب محللين من مجموعة بنك “آي إن جي”.

ورأوا أن “التوترات في الشرق الأوسط تعيد تسليط الضوء على المخاطر التي تهدد إمدادات الألمنيوم، نظرا إلى أن نحو 8% من الإنتاج العالمي يتركز في منطقة الخليج ويعتمد بدرجة كبيرة على النقل البحري عبر مضيق هرمز”.

وهدد ضابط رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني الاثنين بـ”حرق أي سفينة” تحاول الإبحار عبر مضيق هرمز، بعدما أعلنت طهران إغلاقه.

