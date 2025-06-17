طائرة تابعة للخطوط السعودية تغير مسارها بعد تهديد بوجود قنبلة

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حولت طائرة تابعة للخطوط السعودية تقل حجاجا عائدين من جدة إلى جاكرتا، مسارها الثلاثاء إثر تلقيها تهديدا بوجود قنبلة، وهبطت في سومطرة (غرب)، على ما أعلنت هيئة الطيران المدني الإندونيسية.

كانت الرحلة SV 5276 تقل 442 راكبا، هم 207 رجال و235 امرأة، متجهة إلى مطار جاكرتا الدولي عندما اضطُرت لتغيير مسارها إثر تهديد بوجود قنبلة أرسل عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت المديرية العامة للطيران المدني الإندونيسية بأنها تبلغت من مشغل المطار الإندونيسي صباح الثلاثاء بتلقيه “تهديدا بوجود قنبلة أرسله مجهول عبر البريد الإلكتروني”.

حوّل الطيار مسار الطائرة إلى مدينة ميدان الواقعة في جزيرة سومطرة.

وتم إجلاء الركاب قبل أن تبدأ وحدة ازالة الالغام في تفتيش الطائرة، بحسب بيان هيئة الطيران.

مرس/ريم/ص ك