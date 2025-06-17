The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

طائرة تابعة للخطوط السعودية تغير مسارها بعد تهديد بوجود قنبلة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

حولت طائرة تابعة للخطوط السعودية تقل حجاجا عائدين من جدة إلى جاكرتا، مسارها الثلاثاء إثر تلقيها تهديدا بوجود قنبلة، وهبطت في سومطرة (غرب)، على ما أعلنت هيئة الطيران المدني الإندونيسية.

كانت الرحلة SV 5276 تقل 442 راكبا، هم 207 رجال و235 امرأة، متجهة إلى مطار جاكرتا الدولي عندما اضطُرت لتغيير مسارها إثر تهديد بوجود قنبلة أرسل عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت المديرية العامة للطيران المدني الإندونيسية بأنها تبلغت من مشغل المطار الإندونيسي صباح الثلاثاء بتلقيه “تهديدا بوجود قنبلة أرسله مجهول عبر البريد الإلكتروني”.

حوّل الطيار مسار الطائرة إلى مدينة ميدان الواقعة في جزيرة سومطرة.

وتم إجلاء الركاب قبل أن تبدأ وحدة ازالة الالغام في تفتيش الطائرة، بحسب بيان هيئة الطيران.

مرس/ريم/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
41 إعجاب
55 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
15 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية