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طالبان تسيطر على فندق “سيرينا” الفخم في كابول

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سيطرت طالبان على فندق “سيرينا” الفخم السبت، وهو فندق شهير في وسط كابول كانت تديره سلسة فنادق آغا خان، وفق ما أعلنت الأخيرة.

وكان الفندق المعروف لدى الجميع في كابول، هدفا للعديد من الهجمات التي شنتها طالبان قبل أن تعود إلى السلطة في العام 2021.

وقالت مجموعة فنادق “سيرينا” في بيان الجمعة إن نشاط المؤسسة التي افتتحت عام 2005 “سيتوقف اعتبارا من الأول من شباط/فبراير” على أن تتولى شركة الفنادق العامة إدارته.

ولم يعد الفندق الذي يعدّ “رمزيا” في العاصمة الأفغانية، يظهر في الوجهات التي تقدمها سلسلة الفنادق على موقعها الإلكتروني.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تعلق سلطات طالبان على الفور، كما لم تستجب مؤسسة آغا خان التي تتخذ في سويسرا مقرا، لطلبات وكالة فرانس برس للتعليق.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا من مواطنيهما تجنب الفنادق الفخمة في كابول، خصوصا فندق “سيرينا”، على خلفية وجود تهديد أمني.

وقد وقع هجوم انتحاري فيه في كانون الثاني/يناير 2008 فيما كان وزير الخارجية النروجي داخله، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم أميركي وصحافي نروجي.

واتُّهم وزير داخلية طالبان الحالي سراج الدين حقاني بالمسؤولية عن الهجوم.

وتعرضت المؤسسة لهجوم ثان في آذار/مارس 2014 نفّذه مسلح من طالبان وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم صحافي في وكالة فرانس برس وعائلته.

بور-سو/الح/ناش

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