عائلة ومحامو المعارض بن مبارك يقولون إنه تعرض لاعتداء بالعنف في السجن

3دقائق

تونس (رويترز) – قالت عائلة ومحامو المعارض التونسي المسجون جوهر بن مبارك يوم الأربعاء إن الرجل تعرض لاعتداء بالعنف الشديد من حراس في السجن سعيا لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام المستمر منذ أسبوعين.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من هيئة السجون.

ويعد بن مبارك أحد أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيد، واعتقل عام 2023 وحكم عليه هذا العام بالسجن 18 سنة بتهمة التآمر ضمن قضية شملت عدة سياسيين بارزين آخرين. ونفى بن مبارك وبقية القادة السياسيين هذه التهم، واصفين إياها بالمفبركة.

وقالت محامية بن مبارك، حنان الخميري، في مؤتمر صحفي إن موكلها “تعرض للتعذيب. تم ضربه بشدة، ورأينا كدمات على جسده، وقال إنه تعرض لكسور في ضلوعه”.

وأضافت “أخبرني عندما التقيته اليوم أن أربعة من حراس السجن مع سجناء اعتدوا عليه بشدة في مكان لا توجد فيه كاميرات مراقبة”.

ولم يرد المتحدث باسم هيئة السجون على اتصال رويترز للتعليق. ونفت هيئة السجون في وقت سابق هذا الأسبوع تدهور الوضع الصحي للسجناء المضربين عن الطعام.

ويأتي احتجاج بن مبارك ضمن موجة إضرابات عن الطعام يخوضها ما لا يقل عن خمسة من قادة المعارضة المسجونين، بما في ذلك راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاما، وهو رئيس حزب النهضة، بالإضافة إلى عصام الشابي ورضا بالحاج وعبد الحميد الجلاصي، وفقا لعائلاتهم ومحاميهم.

ويطالب المعتقلون بالإفراج عنهم، مؤكدين أن التهم الموجهة إليهم مفبركة.

وقال عز الدين، والد بن مبارك، إنه أبلغ إدارة السجن بتعرض ابنه للعنف. وأضاف “وعدني مدير السجن بالتحقيق في هذه الادعاءات إن وجدت”.

وتتهم منظمات حقوقية سعيد باستخدام القضاء لإسكات المعارضين.

وينفي سعيد هذه الاتهامات، قائلا إن القضاء مستقل، ويصف هؤلاء المعارضين بالخونة والمرتزقة.

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة من تونس – تحرير محمود رضا مراد)