عبدالله بن زايد ونظيره الأوكراني يبحثان هاتفيا العلاقات بين البلدين

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بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة ليل الجمعة أنّ الجانبين تطرقا إلى “مخرجات الزيارة الرسمية التي قام بها فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا إلى دولة الإمارات شهر شباط/فبراير الماضي وأهميتها في توسيع آفاق التعاون الثنائي خاصة في أعقاب توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين”.

وعرض الوزيران كذلك “مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة”.

هت/كام