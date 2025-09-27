عدد الرخص التجارية في السياحة والضيافة والطيران المصدرة منذ بداية العام تقارب 40 ألفا

وصل عدد الرخص التجارية في مجالات السياحة والضيافة والطيران والنقل الجوي وتقنيات الطيران والحلول الرقمية السياحية التي أُصدرت في الإمارات إلى 39546 حتى منتصف أيلول/سبتمبر، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري.

وقال في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) السبت، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، “الإمارات تضع قطاع السياحة في صدارة أولوياتها الاقتصادية باعتباره ركيزة محورية ومحركا رئيسيا للتنمية المستدامة، وعنصرا فاعلا في تعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 2031”.

