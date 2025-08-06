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عرض يخت ملياردير روسي مقرّب من بوتين في مزاد في الولايات المتحدة

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سيباع يخت فاخر صادرته السلطات الأميركية من الملياردير الروسي سليمان كريموف في مزاد علني.

ويتضمن يخت “أماديا” البالغ طوله 106 أمتار مهبطا للمروحيات ومسبحا وجاكوزي إلى جانب صالة رياضية ومنتجع صحي وصالون تجميل وثماني قاعات تتسع لـ16 ضيفا، بحسب موقع “أماديا أوكشن.كوم” amadeaauction.com.

وتمّت مصادرة اليخت الذي قُدّرت قيمته بأكثر من 300 مليون دولار من الأوليغارشي الروسي في فيجي في نيسان/أبريل 2022 وهو راس حاليا في سان دييغو في كاليفورنيا.

وستنظم شركة “الخدمات البحرية الوطنية” في فلوريدا المزاد. وستُقبل العروض المختومة حتى العاشر من أيلول/سبتمبر فيما تتطلب المشاركة دفع تأمين عرض أولي قدره عشرة ملايين دولار.

وسيباع اليخت في المزاد بعدما رفض قاض أميركي ادعاء متنازع عليه بشأن ملكية المركب.

وادعى روسي ثري آخر هو إدوارد خوديناتوف (الرئيس السابق لشركة النفط والغاز الروسية روسنفت) أمام محكمة في نيويورك بأنه المالك الفعلي ليخت “أماديا” لكن القاضي ديل هو رفض الادعاء.

وبحسب المدعين، كان خوديانتوف “المالك الصوري” لليخت الذي كان مالكه الحقيقي كريموف، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي فرضت عليه عقوبات أميركية عام 2018 ومرة أخرى في 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد الغزو، بدأت وزارة العدل في عهد الرئيس جو بايدن بمصادرة أصول أفراد طبقة الأوليغارش المقرّبين من بوتين في عملية أطلق عليها “فرقة العمل كليبتو كابتشر” Task Force KleptoCapture.

فكك الرئيس دونالد ترامب هذه الفرقة لدى توليه السلطة.

وأقر الكونغرس الأميركي العام الماضي قانونا يسمح ببيع الأصول الروسية المصادرة على أن تستخدم العائدات لتمويل مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

كل/لين/ص ك

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