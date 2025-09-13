The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أكبر مدن نيوزيلندا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

(رويترز) – شارك الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، يوم السبت، فيما قال منظموها إنها أكبر مسيرة من نوعها منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت مجموعة “أوتياروا من أجل فلسطين” إن نحو 50 ألف شخص شاركوا في “مسيرة من أجل الإنسانية” في وسط أوكلاند صباح اليوم السبت. وقدرت الشرطة النيوزيلندية عدد الحضور بنحو 20 ألف شخص.

وقالت آرام راتا، المتحدثة باسم المجموعة، إنها أكبر مسيرة في نيوزيلندا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع الصراع في غزة، عندما بدأت إسرائيل هجوما عسكريا شاملا ردا على هجوم عبر الحدود بقيادة حماس أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وفقا للإحصاءات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت السلطات الفلسطينية إن أكثر من 64 ألف شخص قُتلوا في الصراع في غزة، في حين تقول المنظمات الإنسانية إن نقص الغذاء يؤدي إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع.

وذكرت هيئة الإذاعة النيوزيلندية العامة أن الكثير من المشاركين في الاحتجاج اليوم السبت رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات من بينها “لا تطبيع للإبادة الجماعية”.

وقالت راتا إن المنظمين، بعد مسيرة أغلقت جسر ميناء سيدني الشهير في أغسطس آب، أرادوا إغلاق جسر رئيسي في المدينة مع مسيرة السبت، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن تلك الخطط أمس الجمعة بسبب الرياح القوية.

وقالت الشرطة إنه لم تحدث أي اعتقالات في المسيرة وإنها أعادت فتح الطرق.

وقالت مجموعة أوتياروا من أجل فلسطين إنها تريد من الحكومة الائتلافية في نيوزيلندا المنتمية إلى يمين الوسط فرض عقوبات على إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قد وصف في أغسطس آب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، بما في ذلك نقص المساعدات الإنسانية، بأنها “مروعة جدا”، وتدرس نيوزيلندا ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية.

ولم يرد المجلس اليهودي النيوزيلندي، وهو هيئة تمثل حوالي عشرة آلاف يهودي يعيشون في البلاد، حتى الآن على طلب للتعليق على المسيرة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية