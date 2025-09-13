عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أكبر مدن نيوزيلندا

(رويترز) – شارك الآلاف في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، يوم السبت، فيما قال منظموها إنها أكبر مسيرة من نوعها منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت مجموعة “أوتياروا من أجل فلسطين” إن نحو 50 ألف شخص شاركوا في “مسيرة من أجل الإنسانية” في وسط أوكلاند صباح اليوم السبت. وقدرت الشرطة النيوزيلندية عدد الحضور بنحو 20 ألف شخص.

وقالت آرام راتا، المتحدثة باسم المجموعة، إنها أكبر مسيرة في نيوزيلندا لدعم الفلسطينيين منذ اندلاع الصراع في غزة، عندما بدأت إسرائيل هجوما عسكريا شاملا ردا على هجوم عبر الحدود بقيادة حماس أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وفقا للإحصاءات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت السلطات الفلسطينية إن أكثر من 64 ألف شخص قُتلوا في الصراع في غزة، في حين تقول المنظمات الإنسانية إن نقص الغذاء يؤدي إلى انتشار المجاعة على نطاق واسع.

وذكرت هيئة الإذاعة النيوزيلندية العامة أن الكثير من المشاركين في الاحتجاج اليوم السبت رفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها شعارات من بينها “لا تطبيع للإبادة الجماعية”.

وقالت راتا إن المنظمين، بعد مسيرة أغلقت جسر ميناء سيدني الشهير في أغسطس آب، أرادوا إغلاق جسر رئيسي في المدينة مع مسيرة السبت، لكنهم اضطروا إلى التخلي عن تلك الخطط أمس الجمعة بسبب الرياح القوية.

وقالت الشرطة إنه لم تحدث أي اعتقالات في المسيرة وإنها أعادت فتح الطرق.

وقالت مجموعة أوتياروا من أجل فلسطين إنها تريد من الحكومة الائتلافية في نيوزيلندا المنتمية إلى يمين الوسط فرض عقوبات على إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون قد وصف في أغسطس آب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، بما في ذلك نقص المساعدات الإنسانية، بأنها “مروعة جدا”، وتدرس نيوزيلندا ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية.

ولم يرد المجلس اليهودي النيوزيلندي، وهو هيئة تمثل حوالي عشرة آلاف يهودي يعيشون في البلاد، حتى الآن على طلب للتعليق على المسيرة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)