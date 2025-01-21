عشرة قتلى في عملية عسكرية واسعة بدأها الجيش الإسرائيلي في جنين

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أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء بدء عملية عسكرية واسعة في جنين في الضفة الغربية المحتلة أوقعت عشرة قتلى فلسطينيين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وغداة تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يتوقّع أن يقدّم دعما مطلقا لإسرائيل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية سمّاها “الجدار الحديدي”. وقال في بيان إن قواته باشرت مع “الشاباك (جهاز الاستخبارات الداخلي) وحرس الحدود حملة عسكرية لإحباط الأنشطة الإرهابية في جنين”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن “العملية العسكرية واسعة وكبيرة من أجل استئصال الإرهاب في جنين”.

وتأتي العملية في اليوم الثالث من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 10 فلسطينيين وإصابة 35 آخرين بجروح في “العدوان الإسرائيلي”.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس عن سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار داخل المخيم.

وقال سكان في مخيم جنين إن الجيش الإسرائيلي دفع بأعداد كبيرة من قواته الى المدينة والمخيم الملاصق لها، وسط تحليق لطائرة “أباتشي” كانت “تطلق النار”.

وقال يوسف رشيد الذي يعمل موظفا في إحدى الشركات في المدينة، “كان الوضع عاديا. وشاهدت فجأة طائرة إسرائيلية تحوم فوق المدينة وتطلق النار، وآليات عسكرية تقتحم المدينة باتجاه المخيم القريب”.

وأضاف” كان الوضع مرعبا. بدأت الأحداث فجأة، ولم يعرف سكان المدينة الى أين يهربون”.

ونشرت مقاطع فيديو من جنين على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إصابة مدنيين بينما كانوا يسيرون في الطريق.

ويكرّر الجيش الإسرائيلي أن العديد من الخلايا المسلحة الفلسطينية تنطلق من مدينة جنين ومخيمها لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية.

وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية شنّت في كانون الأول/ديسمبر حملة عسكرية في المخيم المعروف بأنه معقل لمجموعات مسلحة، بهدف ملاحقة من وصفتهم ب”الخارجين عن القانون”. وكانت لا تزال جارية، ولو بتقطع.

وقال الناطق باسم الأجهزة الامنية الفلسطينية أنور رجب الثلاثاء في بيان إن القوات الإسرائيلية “اقتحمت مدينة ومخيم جنين وأطلقت النار على المواطنين وقوى الأمن”، مشيرا الى إصابة عدد من أفراد قوى الأمن الفلسطيني بينهم إصابة خطيرة.

– “اجتياح” –

ووصف محافظ مدينة جنين كمال أبو الرب عملية الجيش الإسرائيلي ب”الاجتياح” لمدينة جنين والمخيم.

وتزامنت العملية مع إغلاقات للطرق في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وفق ما أفاد شهود وكالة فرانس برس.

وقال رئيس الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان “واضح أن هناك حملة إسرائيلية حكومية لدعم المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بعد أن هدأت الامور في غزة”.

ووصف المحلل والكاتب السياسي جهاد حرب ما يجري في جنين بأنه “رشوة” للوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش واليمين المتطرف للبقاء في الحكومة، بعد اعتراضهما على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار الى احتمال “أن تطول العملية”.

في منتصف الشهر الجاري، قُتل 12 فلسطينيا في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم جنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حينها.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القوى الأمنية الإسرائيلية إلى التحلي بـ”أقصى درجات ضبط النفس” في جنين.

وأوضح فرحان حق مساعد الناطق باسم غوتيريش أن الأمين العام للمنظمة الدولية “قلق جدا” من العنف في الضفة الغربية “ولا سيما العملية العسكرية الواسعة النطاق حاليا في جنين. ويدعو القوى الأمنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة الفتاكة إلا عندما يكون لا مفر منها، بغية حماية الأرواح”.

وكثّف الجيش الإسرائيلي هجماته على مناطق في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ الهجوم الذي نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية انطلاقا من قطاع غزة.

وقُتل منذ ذلك التاريخ ما لا يقلّ عن 848 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين.

وخلال الفترة ذاتها، قُتل 28 إسرائيليا في الضفة الغربية المحتلة نتيجة هجمات نفّذها مسلحون فلسطينيون.

ستر-ح ع/شي/غ ر