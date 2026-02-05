عطل في الشبكة يحرم مناطق واسعة في شرق كوبا من الكهرباء

يعاني شرق كوبا، حيث تقع سانتياغو دي كوبا، ثاني كبرى مدن البلاد، انقطاعا للتيار الكهربائي منذ مساء الأربعاء، وفق ما أعلنت شركة الكهرباء الوطنية.

وكتبت الشركة الحكومية “أونيون إليكتريكا دي كوبا” (UNE) عبر منصة إكس “عند الساعة 20,54 (01,54 بتوقيت غرينتش الخميس)، حدث عطل في محطة هولغين الفرعية ذات الجهد 220 كيلوفولت، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في الجزء الشرقي من البلاد”.

وأوضحت الشركة أن “مقاطعة هولغين كانت تعاني من انقطاع جزئي للتيار الكهربائي، بينما انقطعت الكهرباء تماما عن مقاطعات غرانما وسانتياغو دي كوبا وغوانتانامو”، من بين 15 مقاطعة في البلاد.

وقالت إيزابيل (28 عاما) وهي من سكان مدينة سانتياغو دي كوبا البالغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “انقطعت الكهرباء منذ الساعة الخامسة مساء” بسبب هذا العطل.

وأضافت هذه الأم التي اكتفت بذكر اسمها الأول “بما أن الكهرباء غير متوفرة أصلا، لم أكن أعلم حتى أن انقطاعا واسع النطاق حدث في شرق البلاد”. وتابعت “لدينا اتصال بالإنترنت، لكن كل شيء مظلم، كما الحال دائما هنا”.

وتعاني كوبا، البالغ عددها 9,6 مليون نسمة، والخاضعة للحصار الأميركي، من انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي منذ عامين، بعضها لأيّام.

كما يعاني السكان من انقطاعات يومية مطولة للتيار الكهربائي، في وضع تفاقم منذ سقوط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، حليف هافانا، في أوائل كانون الثاني/يناير، وتوقف شحنات النفط من كراكاس.

وقد يتفاقم الوضع بعد أن وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على الدول التي تبيع النفط إلى هافانا.

