عقوبات أمريكية على شركات بالصين وهونج كونج لدور مزعوم يتعلق بمسيرات إيران

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واشنطن (رويترز) – فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على ستة كيانات مقرها هونج كونج والصين تتهمها بالضلوع في شبكة شراء لصالح صناعة الطائرات المسيرة الإيرانية في وقت تطبق فيه إدارة ترامب حملة “أقصى الضغوط” ضد طهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الكيانات ضالعة في شراء مكونات طائرات مسيرة نيابة عن شركة إيرانية خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي (بیشتازان کاوش كستر بشرا)، وشركة تابعة لها وهي (نارین سبهر مبین ایساتیس). وأضافت الوزارة أن الشركتين من الموردين الرئيسيين لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية.

ولم يتسن لرويترز بعد الحصول على تعليق من الشركتين.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في بيان “تواصل إيران محاولة إيجاد سبل جديدة للحصول على المكونات الرئيسية التي تحتاجها لدعم برنامج أسلحتها من الطائرات المسيرة عبر شركات واجهة جديدة وموردين من دول ثالثة”.

وأضاف “ما زالت وزارة الخزانة ملتزمة بتعطيل المخططات التي تمكن إيران من إرسال أسلحتها القاتلة إلى الخارج إلى وكلائها الإرهابيين وغيرهم من الأطراف الفاعلة المزعزعة للاستقرار”.

ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب التعليق بعد.

وقال ليو بينجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن التعاون بين الصين وإيران “معقول وقانوني”.

وأضاف “الصين تعارض دائما بشدة العقوبات أحادية الجانب غير القانونية المفروضة من الولايات المتحدة، وستحافظ بقوة على الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها”.

ويأتي هذا الإجراء بعدما فرضت الولايات المتحدة يوم الاثنين جولة جديدة من العقوبات تستهدف صناعة النفط الإيرانية، المصدر الرئيسي للدخل في الجمهورية الإسلامية.

وتأتي هذه التدابير في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الوصول بصادرات النفط الخام الإيرانية إلى الصفر لمنع البلاد من الحصول على سلاح نووي، وتضاف إلى مجموعات من العقوبات التي فرضتها بالفعل إدارته وإدارة بايدن السابقة.

كان ترامب قد استأنف في وقت سابق من هذا الشهر حملة “أقصى الضغوط” على إيران وتتضمن إعادة فرض سياسة واشنطن الصارمة التي مارستها طوال فترة ولاية ترامب الأولى على إيران بما في ذلك جهود الوصول بصادرات النفط الإيراني إلى الصفر.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء إن إيران لن تستسلم للضغوط والعقوبات التي تفرضها واشنطن.

ويجمد الإجراء الذي اتخذ يوم الأربعاء أي أصول أمريكية للكيانات المستهدفة ويحظر عموما على الأمريكيين التعامل معها.