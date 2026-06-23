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عمان وإيران تواصلان محادثات بشأن إدارة مضيق هرمز مستقبلا

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دبي 23 يونيو حزيران (رويترز) – اتفقت سلطنة عمان وإيران في بيان مشترك اليوم الثلاثاء على مواصلة المحادثات بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا، بما يشمل الخدمات الملاحية في الممر البحري الاستراتيجي والتكاليف المرتبطة بالخدمات.

وأعلنت الدولتان في بيان مشترك صدر عقب محادثات في العاصمة العمانية مسقط تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارتي الخارجية في كل منهما لمواصلة المناقشات، وأنهما ستتشاوران مع الدول الساحلية الأخرى والأطراف المعنية.

وتأتي هذه الخطوة على ما يبدو تنفيذا لأحد بنود مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي، والتي تدعو إيران إلى إجراء محادثات مع سلطنة عمان ودول ساحلية أخرى في الخليج بخصوص الإدارة المستقبلية للملاحة والخدمات البحرية في المضيق الحيوي لمرور إمدادات النفط العالمية.

وأُعلن عن الاتفاق عقب زيارة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى عمان، حيث التقيا بالسلطان هيثم بن طارق وأجريا محادثات مع وزير الخارجية بدر البوسعيدي.

وعُمان وإيران هما الدولتان الواقعتان على المضيق، وأكدتا في البيان التزامهما بضمان المرور الآمن عبر الممر البحري بما يتفق مع القانون الدولي، مع التأكيد على سيادتهما على مياههما الإقليمية.

ومنذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في فبراير شباط، ظل المضيق مغلقا إلى حد بعيد أمام حركة الملاحة التجارية. وفرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية بعد أن بدأت إيران في إغلاق المضيق فعليا.

وأكدت عُمان وإيران من جديد التزامهما بجعل المضيق ممرا آمنا ومفتوحا للملاحة الدولية، وبتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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