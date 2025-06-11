عن كثب-التضييق على اللاجئين السودانيين في مصر يدفعهم إلى ليبيا ووجهات أبعد

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من أمينة إسماعيل ونفيسة الطاهر ورينيه مالتيزو

القاهرة/أثينا/بروكسل (رويترز) – فر بحر الدين يعقوب من السودان طلبا للملاذ في مصر بعد أن دمر صاروخ منزله في الخرطوم وقتل أربعة من أصدقائه.

لكن المصاعب الاقتصادية والتضييق على اللاجئين في مصر دفعاه إلى المضي قدما في الرحلة، أولا عبر مسارات تهريب صحراوية خطرة صوب شمال شرق ليبيا ثم في رحلة أخرى خطرة لعبور البحر إلى جزيرة كريت اليونانية.

يقول مهاجرون ومهربون وعاملون في مجال الإغاثة ونشطاء إن يعقوب البالغ من العمر 25 عاما من بين عدد محدود لكنه آخذ في التزايد من اللاجئين السودانيين الذين يرحلون عن مصر ويستكشفون فرصهم في ليبيا بدلا من العودة لبلادهم التي لا تزال الحرب الأهلية دائرة فيها منذ أبريل نيسان 2023.

ورغم توثيق توجه عشرات الآلاف من السودانيين إلى ليبيا عبر الحدود المشتركة بين البلدين، إلا أن مسألة فرار سودانيين لا خيار لهم سوى سلوك المسار الشمالي خارجين من مصر لم تذكره الأنباء من قبل.

ومن أجل هذه القصة، تحدثت رويترز مع 32 لاجئا سودانيا. وبينما بقي القليل منهم في مصر، روى الأغلب كيف رحلوا عنها بسبب الظروف الصعبة فيها وتوجهوا إلى ليبيا واليونان وفرنسا.

ومع توجه المزيد من السودانيين إلى ليبيا، حيث يمكن للأوضاع هناك أن تكون محفوفة بالمخاطر للاجئين، يلجأ المزيد لاستقلال قوارب متجهة إلى أوروبا.

وأشارت أرقام مبدئية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري شهدت قفزة بنسبة 134 بالمئة في أعداد الوافدين السودانيين إلى أوروبا مقارنة بالعام السابق رغم أن الأعداد الإجمالية لمن يعبرون من شمال أفريقيا قلت.

وقال يعقوب عن عبور البحر من ليبيا “إحنا عارفين خطورة الرحلة من البداية… كدة كده قعدنا في السودان كنا بنموت وفي مصر وفي ليبيا.. علشان كده يا ميتين يا مرقنا (رحلنا) بس”. وروى يعقوب أنه تعرض للاعتقال وإساءة المعاملة على يد السلطات الليبية وميليشيات.

وقدمت أوروبا الدعم لخفر السواحل الليبي الذي أعاد مهاجرين لدى ضبطهم في البحر لمراكز احتجاز كما مولت أوروبا برامج لإدارة الحدود في ليبيا. وخلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة في 2023 إلى أن جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت بحق مهاجرين في بعض مراكز الاحتجاز الليبية.

ويقول اللواء إبراهيم الأربد مدير إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة البطنان في شرق ليبيا إنه منذ بدء الحرب في السودان عبر ما يتراوح بين 20 و25 ألف سوداني إلى ليبيا من مصر اعتبارا من يناير كانون الثاني.

وأضاف أن الكثير منهم كانوا يحملون وضع لاجئين في مصر لكنهم واجهوا صعوبات في الاستقرار هناك بسبب مشكلات اقتصادية. وقال إنه في مايو أيار عبر ما بين 200 و250 سوداني أسبوعيا وتوقع أن يزيد العدد مع اقتراب فصل الصيف.