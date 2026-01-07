لماذا تفتقر سويسرا إلى «رئيس دولة» بالمعنى التقليدي؟

في العاشر من ديسمبر، انتخب البرلمان الفدرالي وزير الاقتصاد غي بارمولان رئيسًا للكنفدرالية ووزير الخارجية إينياتسيو كاسيس نائبًا للرئيس لعام 2026 Keystone / Anthony Anex

سلسلة غرائب سويسرية , حلقة 24: في العاشر من ديسمبر، انتخب البرلمان الفدرالي وزير الاقتصاد، غي بارمولان، رئيسًا للكنفدرالية لعام 2026. هذه الوظيفة السنوية التناوبية، سمة سويسرية فريدة لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم.

كل عام، في يوم أربعاء من شهر ديسمبر، وفي القصر الفدرالي ببرن، ينتخب أحد أعضاء الحكومة السويسرية السبعة رئيسًا للكنفدرالية للعام التالي. بالنسبة إلى الرئيس.ة المستقبلي.ة، لا يمثل هذا تغييرًا جذريًا، لا سلطة إضافية، ولا قصرًا رئاسيًا، ولا مرافقة شرطية عند مغادرة المبنى.

وتتضمن الوظيفة بالطبع المزيد من المواعيد، ويُنظّم احتفال تكريمًا للشخص المنتخب في كانتونه الأصلي. لكن لا يمنح هذا الدور نفوذًا متزايدًا على مستوى إدارة البلاد.

يرأس الشخص المنتخب لرئاسة الكنفدرالية الجلسات الأسبوعية للحكومة الفدرالية، ويمثلها داخل البلاد وخارجها، ويلقي خطاب رأس السنة على شاشة التلفزيونرابط خارجي.

لكن تُتخذ القرارات دائمًا ضمن هيئة الوزراء الفدراليين السبعة المشكلين.ات للحكومة السويسرية. وبالتالي، أغلبية الأصوات هي التي تحسم الأمور، وليس رئيس.ة الكنفدرالية.

وظيفة بالتناوب

جاء في الموقع الإلكتروني للبرلمانرابط خارجي: “ينتخب البرلمان الفدرالي (الغرفتان المجتمعتان) من بين أعضاء الحكومة الفدرالية رئيس.ة الكنفدرالية ونائب.ة رئيس.ة الكنفدرالية؛ ويتم انتخابهما الواحد تلو الآخر، ولمدة عام واحد”. وفي العام التالي، يتولى نائب.ة الرئيس.ة مهمة الرئاسة. “لا تتجدد هذه الولايات للعام التالي”، يوضح النص.

يتبع التعيين مبدأ “الأقدمية”، ما يعني احترام ترتيب تاريخ تولي المنصب. وعندما يتم شغل عدة مقاعد حكومية في نفس اليوم، ما يحدث بشكل متكرر، لن يتولى الشخص المنتخب ثانيًا الرئاسة إلا بعد عام من انتخاب الشخص الذي حلّ قبله في ترتيب الأصوات. وغالبًا ما يوصف رئيس.ة الكنفدرالية باللاتينية بـ “primus inter pares”، أي “الأول بين أقرانه”. وت.يستمر في إدارة الحقيبة المخصصة له أو لها.

وفي عام 2026، سيظل غي بارمولان على رأس وزارة الاقتصاد والتعليم والبحث (DEFR). أما وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس، فسيتولى منصب نائب الرئيس.ة، وسيصبح دوره حاسمًا إذا لم يتمكن غي بارمولان من ممارسة مهامه. ويتولّى حينها جميع المهام الرئاسية. ووفقا للترتيب المتوقّع، سيصبح رئيسًا للكنفدرالية لمدة عام واحد عام 2027.

وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس (يمين)، مع وكيل وزارة الخارجية الكويتي، بدر التنيب (يسار)، بعد وصول الوفد السويسري إلى مطار الكويت الدولي، الجمعة 24 أكتوبر 2025. ( Keystone / Anthony Anex

التغيير بدل عبادة الشخصية

في عام 1848، اُعتمد مبدأ التناوب مع أول دستور فدرالي لسويسرا الحديثة. ولم يرغب الآباء المؤسسون في إغراءات ملكية، ولا في سلطة تنفيذية يقودها رئيس قوي. كما فكروا في الكانتونات، التي أرادت الحفاظ على حقها المكتسب بصعوبة في تقرير المصير داخل الكنفدراليةرابط خارجي.

و وفقًا للموقع الإلكتروني للحكومة الفدرالية رابط خارجي، تم انتخاب “المستشارين.ات الفدراليين.ات الأكثر احترامًا” لرئاسة الكنفدرالية بين عامي 1848 و 1890. وهكذا، تولى كارل شينك من برن، وإميل فيلتي من آرغاو الرئاسة ست سنوات لكل منهما، وليست سنوات متتالية بالطبع. ومنذ تسعينيات القرن التاسع عشر، تتناوب الوظيفة وفقًا لأقدمية المستشارين.ات الفدراليين.ات السبعة، كما ذكر أعلاه.

ولا تطبق أي دولة أخرى مثل هذا المبدأ التلقائي للتناوب على أعلى مستوى. ويمنح هذا النظام استقرارًا للنظام السياسي السويسري، الذي لا يعرف حملات انتخابية، ولا استراتيجيات إعادة انتخاب، ولا محاولات للتشبث بالسلطة.

بعض الحقائق عن رئاسة الكنفدرالية مدة الولاية: سنة واحدة بالتناوب في بداية كل شهر يناير. الانتخاب: كل عام في شهر ديسمبر، من قبل الجمعية الفدرالية (المجلس الوطني ومجلس الشيوخ مجتمعين) من بين الأعضاء السبعة في المجلس الفدرالي. الترتيب: التناوب حسب الأقدمية؛ يتولى نائب الرئيس.ة أو نائبته.ها تلقائيا رئاسة الكنفدرالية في العام التالي. المهام: رئاسة جلسات الحكومة الفدرالية، وتمثيل الحكومة في الداخل والخارج، والقيام بمهام تمثيلية. امتيازات خاصة: لا يتمتع رئيس.ة الكونفدرالية بأي سلطة إضافية في اتخاذ القرارات؛ تُتخذ جميعها بشكل جماعي. والميزة الوحيدة، أنّ له أو لها صوتًا مرجحًا في حالة التعادل داخل الحكومة الفدرالية. المصدر: قانون تنظيم الحكومة والإدارةرابط خارجي (LOGA)

وظيفة تمثيلية

تتسم رئاسة الكنفدرالية بطابع تمثيلي في المقام الأول. فخلال الزيارات الرسمية، يلقي رئيس.ة الكنفدرالية الخطب، ولكن يجب توافُق الحكومة الفدرالية بأكملها عليها مسبقًا. وبالتالي، لا توجد مبادرة فردية، السمة السويسرية النموذجية لهذه الوظيفة. ورسميًا، لا نتحدث أبدًا عن “زيارات دولة” داخل البلاد، بل فقط عن “زيارات رئاسية”رابط خارجي في الخارج.

من وجهة نظر البلد المضيف، تتم عادةً دعوة رئيس.ة الكنفدرالية لـ “زيارة دولة”، ويتم استقباله بجميع التشريفات البروتوكولية، من أجل إقامة علاقة دبلوماسية على قدم المساواة.

وإحدى المهام الأولى لرئيس.ة الكنفدرالية هي الخطاب التلفزيوني السنوي في الأول من يناير، والذي يعطي توجيهًا جماعيًا ويرسم نوعًا من حالة الأمة. ويدعو الرؤساء.ات المنتخبون.ات حديثًا تقليديًا السكان إلى الهدوء والتحفظ، بلهجة أقرب إلى الدعوة منها إلى الأمر.

ورغمَ الطابع التمثيلي للوظيفة، تمكن بعض المستشارين.ات الفدراليين.ات من ترك بصمتهم.ن الشخصية على عامهم.ن الرئاسي. وهكذا، اشتهر رودولف غناغي (رئيس الكنفدرالية عامي 1971 و 1976)، “فلاح من سيلاند برن”، بقربه من الشعب، متبنيًا عمدًا لهجة بسيطة خلال سنوات رئاسته. وربطت روث درايفوس، المُنتخَبة عام 1999 كأول امرأة رئيسة للكنفدرالية، عام ولايتها بالتزامها بالمساواة بين الجنسين.

الأربعاء 9 ديسمبر 1998، احتفلت روث درايفوس، المنتخبة حديثًا وأول امرأة رئيسة للكنفدرالية السويسرية، مع مؤيديها في الساحة الفدرالية ببرن. Keystone / Stringer

مرآة الحمض النووي السياسي

تجسد رئاسة الكنفدرالية التنظيم الذاتي لسويسرا، القائم على التفاوض، والتسوية، والثقة في الإجراءات المعمول بها، بدلًا من الشخصيات الكاريزمية البارزة. ويظل الشخص الذي يشغل رئاسة الكنفدرالية مرتبطًا بمبدأ التوافق داخليًا، وممثلًا للقرارات المتخذة بشكل جماعي داخل الحكومة الفدرالية، خارجيًا.

ويلزم مبدأ التوافق الحكوميرابط خارجي إيجاد أغلبية وتسويات بين مصالح الأحزاب السياسية، بروح الديمقراطية التشاركية. وبالتالي، فإن الانتماء الحزبي لكل عضو في الحكومة ثانوي، لوجوب تحمّل المستشارين.ات الفدراليين.ات مسؤولية القرارات المتخذةرابط خارجي بشكل جماعي.

وإذا كان رؤساء.ات الدول في عواصم أخرى يسعون.ين إلى اقتراح رؤى عظيمة، ويدافعون.ن عن مصالحهم.ن الحزبية أو تفضيلاتهم.ن الشخصية، بما يتعارض مع وعودهم.ن الانتخابية أحيانًا، أو حتى يسعون.ن للتشبث بالسلطة، فإن رئيس.ة الكنفدرالية ت.يجسد تنوع الأصوات المميز لسويسرا، قبل كل شيء .

من اليسار إلى اليمين: مستشار الكنفدرالية فيكتور روسي والحكومة الفدرالية بتشكيلتها الحالية، مع بيات يانس، إينياتسيو كاسيس، كارين كيلير-سوتَّر، غي بارمولان، إليزابيت بوم-شنايدر، ألبرت روشتي ومارتن فايستر، خلال جولة خارجية، الخميس 26 يونيو 2025، على ضفاف بحيرة فالنشتات، في فيزن بكانتون سانت غالن Keystone / Gian Ehrenzeller

أما على مستوى المزايا التي توفّرها هذه الوظيفة، فيمكن ذكر الدعوات المتكررة إلى الخارج، والصوت لمرجّح في حالة التساوي خلال مداولات أعضاء الحكومة الفدرالية وعضواتها (قرار مرجح).

وتقتصر الوظيفة على عام واحد. وترمز إلى بلد يفضل المناقشات الطويلة والبحث عن التوافق على القرارات المتسرعة، متمكنًا بذلك من الحفاظ على استقرارٍ، غالبًا ما يحظى بالإشادة على المستوى الدولي على مر الزمن.

لم تعتمد أي دولة أخرى هذا المفهوم للرئاسة، ربما لأنه معقد للغاية ويفتقر إلى البريق. وبالنسبة إلى سويسرا، فإنه جزء لا يتجزأ من الهوية السياسية. فليس رئيس.ة الكنفدرالية رئيسًا بقدر ما هو.ي مرآة للنظام السياسي السويسري متواضع.ة، ويمكن التنبؤ به.ا، وتوافقي.ة. وهذا منذ أكثر من 175 عامًا، دون أزمة مؤسسية.

تحرير: مارك لوتينغير

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلّي

