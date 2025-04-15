The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

غوتيريش يندّد باستمرار تدفّق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين باستمرار تدفّق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان حيث تدور منذ عامين حرب “وحشية”.

وعشيّة دخول الحرب في السودان عامها الثالث، قال غوتيريش في بيان “أشعر بقلق عميق إزاء استمرار وصول الأسلحة والمقاتلين إلى السودان، ممّا يسمح للنزاع بالاستمرار والانتشار إلى سائر أنحاء البلاد”.

وجدّد الأمين العام نداءه لوقف الحرب الدائرة بين قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق، قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.

وأضاف غوتيريش “يجب وقف الدعم الخارجي وتدفّق الأسلحة. يجب على أولئك الذين لديهم النفوذ الأكبر على الأطراف أن يستخدموه لتحسين حياة الشعب السوداني، لا لإدامة الكارثة”.

ولم يذكر الأمين العام أيّ دولة بالاسم.

وتتّهم الحكومة السودانية الإمارات العربية المتحدة بدعم قوات الدعم السريع، بما في ذلك بالأسلحة، وهو ما نفته أبو ظبي وقوات دقلو.

وشدّد غوتيريش في بيانه على أنّ “الطريقة الوحيدة لضمان حماية المدنيين هي وضع حدّ لهذا النزاع العبثي”.

وأدّت الحرب المستمرة في السودان منذ 15 نيسان/أبريل 2023 إلى كارثة إنسانية هائلة في هذا البلد.

وتسبّبت الحرب بسقوط عشرات آلاف القتلى وتهجير أكثر من 13 مليون شخص بين نازح ولاجئ فيما غرقت أنحاء عدّة من البلاد في المجاعة.

اب/بم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية