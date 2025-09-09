The Swiss voice in the world since 1935
غوغل توافق على طلب سيول بتشويش صور حساسة ملتقطة بالأقمار الصناعية

وافقت شركة غوغل الثلاثاء على تشويش صور ملتقطة بالأقمار الصناعية تعتبرها كوريا الجنوبية حساسة، بهدف تحسين دقة خدمة الخرائط الخاصة بها في البلاد.

وتُعد كوريا الجنوبية من الأماكن القليلة في العالم، إلى جانب الصين وروسيا، التي لا تعمل فيها تطبيقات تحديد المواقع الجغرافية من غوغل بشكل كامل. فعلى سبيل المثال، لا توفر غوغل خرائط للمشاة في هذا البلد الذي يشهد نموا في السياحة.

وتنص القوانين في كوريا الجنوبية على ضرورة تخزين البيانات الجغرافية الحيوية داخل البلاد. وبفضل ذلك، تهيمن شركات التكنولوجيا الوطنية مثل “كاكاو” و”نافر” على سوق الخرائط عبر خدماتها الخاصة والتي قد يصعب على المسافرين الأجانب استخدامها.

وعلى مدى حوالى 20 عاما، كانت غوغل تؤكد حاجتها إلى صور مفصلة لتقديم مسارات كاملة للطرق والمشاة، لكن سيول كانت ترفض تقديم بياناتها لأسباب أمنية.

وأعلنت غوغل الثلاثاء أنها ستتعاون مع السلطات الكورية.

وقال نائب رئيس غوغل كريس ترنر في تصريح للصحافة “أكدنا للحكومة الكورية التزامنا بتشويش الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية كما هو مطلوب، ونخطط للحصول على صور من أطراف ثالثة كورية معتمدة”.

وأضاف أن الشركة ستقوم بإزالة الإحداثيات المتعلقة بالبنى التحتية الأمنية، وهو أمر تطلب استثمارا كبيرا من حيث الوقت والموارد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت شكلت بيانات الخرائط أحد المواضيع الرئيسية التي نوقشت بشكل عميق خلال المفاوضات التجارية الأخيرة بين واشنطن وسيول، وفقا للرئاسة الكورية الجنوبية.

وأفادت مصادر مطلعة لفرانس برس بأن مسؤولين كوريين يناقشون مع واشنطن إمكان تقديم بيانات دقيقة للغاية.

هس/ماش/الح

