The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

غُرف دبي تعلن افتتاح أول مكتب لها في الولايات المتحدة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلنت “غُرف دبي” افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الولايات المتحدة الأميركية ومقره نيويورك، وذلك خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأميركية الذي نظمته في نيويورك الأربعاء، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

ونظم المنتدى بحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غُرف دبي شمل أكثر من 80 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إضافة إلى 700 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين المشاركين في فعاليات المنتدى، بحسب الوكالة الرسمية.

وينضم المكتب التمثيلي الجديد إلى شبكة مكاتب “غرفة دبي العالمية”، إحدى الغُرف الثلاث العاملة تحت مظلة غُرف دبي، حيث سيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والولايات المتحدة، كما سيقدم دعماً كاملاً للشركات الأميركية الساعية لتأسيس أعمالها في الإمارة والتوسُّع منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتزامن مع دعم شركات دبي في خططها التوسعية في الولايات المتحدة.

بور-هت

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية