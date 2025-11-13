غُرف دبي تعلن افتتاح أول مكتب لها في الولايات المتحدة

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت “غُرف دبي” افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الولايات المتحدة الأميركية ومقره نيويورك، وذلك خلال فعاليات منتدى دبي للأعمال – الولايات المتحدة الأميركية الذي نظمته في نيويورك الأربعاء، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

ونظم المنتدى بحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غُرف دبي شمل أكثر من 80 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، إضافة إلى 700 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين المشاركين في فعاليات المنتدى، بحسب الوكالة الرسمية.

وينضم المكتب التمثيلي الجديد إلى شبكة مكاتب “غرفة دبي العالمية”، إحدى الغُرف الثلاث العاملة تحت مظلة غُرف دبي، حيث سيعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية، واستكشاف سبل زيادة التعاون التجاري والاستثماري بين دبي والولايات المتحدة، كما سيقدم دعماً كاملاً للشركات الأميركية الساعية لتأسيس أعمالها في الإمارة والتوسُّع منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بالتزامن مع دعم شركات دبي في خططها التوسعية في الولايات المتحدة.

بور-هت