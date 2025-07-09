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فاطمة العوضي أصغر إماراتية تتسلق أعلى قمة في أوروبا

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تمكّنت فاطمة عبد الرحمن العوضي البالغة 17 عاما من تسلّق قمة جبل إلبروس في روسيا البالغ ارتفاعه 5642 مترا، لتصبح بذلك أصغر إماراتية تصل إلى أعلى قمة في أوروبا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

ورفعت العوضي علم بلدها الإمارات بفخر، موجّهة رسالة أمل وإلهام إلى الشباب العربي، وبشكل خاص الفتيات. ويندرج إنجازها هذا ضمن رحلتها الطموحة نحو تسلق “القمم السبع” حول العالم، بعدما تمكنت العام الماضي من تسلق قمة كليمنجارو، أعلى قمة في إفريقيا.

وأهدت هذا الإنجاز إلى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، عرفانا بدعمهما الكبير للمرأة الإماراتية والشباب وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم.

م ل/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية