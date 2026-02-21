The Swiss voice in the world since 1935
فاعلية “أيام الشارقة التراثية” تستقطب 390 ألف زائر

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

استقطبت الدورة الثالثة والعشرون من “أيام الشارقة التراثية” نحو 390 ألف زائر، وذلك في ختام فعالياتها التي أقيمت في منطقة “قلب الشارقة” والمدن التابعة لها، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)

وذكرت الوكالة مساء الجمعة أن “الدورة نموذجاً متكاملاً جمع بين الفعل الثقافي، والتنظيمي، والمعرفي، لتعزز حضور التراث في الفضاء العام بوصفه عنصراً فاعلاً في الحاضر والمستقبل”.

وأوضحت أنّ الزخم الجغرافي للفعاليات امتد هذا العام ليشمل سبع مدن ومناطق، هي مدينة الشارقة، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والذيد، والحمرية، ووادي الحلو.

هت/دص

