فاينانشال تايمز: إيران أبرمت صفقة سرية مع روسيا لتوريد صواريخ محمولة على الكتف

1دقيقة

22 فبراير شباط (رويترز) – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأحد أن إيران وافقت على صفقة أسلحة سرية بقيمة 500 مليون يورو (589.00 مليون دولار) مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المتقدمة المحمولة على الكتف.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن وثائق روسية مسربة اطلعت عليها الصحيفة وعدة مصادر مطلعة، إن الاتفاق، الذي جرى إبرامه في موسكو في ديسمبر كانون الأول يلزم روسيا بتسليم 500 وحدة إطلاق محمولة من طراز(فيربا) و2500 صاروخ من طراز (9إم336) على مدى ثلاث سنوات.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)