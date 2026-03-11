The Swiss voice in the world since 1935
فرنسا تعتزم تقديم 60 طنا من المساعدات الإنسانية للبنان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

11 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء إن بلاده ستقدم 60 طنا من المساعدات الإنسانية للبنان.

وذكر في مقابلة مع إذاعة تي.إف1 الفرنسية “قررنا زيادة كميات المساعدات التي ستصل هذا الأسبوع لثلاثة أمثالها. ستصل هذه المساعدات إلى 60 طنا من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني، وتشمل مستلزمات للنظافة الشخصية، ومستلزمات للنظافة العامة، وحشيات، ومصابيح، بالإضافة إلى عيادة طبية متنقلة”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

