فرنسا تعتزم تقديم 60 طنا من المساعدات الإنسانية للبنان

reuters_tickers

1دقيقة

11 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأربعاء إن بلاده ستقدم 60 طنا من المساعدات الإنسانية للبنان.

وذكر في مقابلة مع إذاعة تي.إف1 الفرنسية “قررنا زيادة كميات المساعدات التي ستصل هذا الأسبوع لثلاثة أمثالها. ستصل هذه المساعدات إلى 60 طنا من المساعدات الإنسانية للشعب اللبناني، وتشمل مستلزمات للنظافة الشخصية، ومستلزمات للنظافة العامة، وحشيات، ومصابيح، بالإضافة إلى عيادة طبية متنقلة”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )