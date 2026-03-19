فريق من صندوق النقد يجتمع مع السلطات اللبنانية في باريس بشأن تأثير حرب إيران
واشنطن 19 مارس آذَار (رويترز) – قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك لصحفيين اليوم الخميس إن فريقا من مسؤولي الصندوق سيزور باريس هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع السلطات اللبنانية لإجراء تقييم أولي للصراع الإيراني وتأثيره على لبنان.
وأضافت كوزاك أن الصراع يفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان ويزيد من هشاشة وضع الاقتصاد الكلي للبلاد، إلى جانب الأضرار التي يتسبب فيها للبنية التحتية.
وقالت إن السلطات اللبنانية أبدت التزامها بمواصلة الحوار بشأن إجراء إصلاحات شاملة رغم التأثير الكبير للصراع الإيراني.
