فلاي دبي توقع طلبية لشراء 150 طائرة إيرباص بقيمة 24 مليار دولار

أعلنت شركة طيران “فلاي دبي” الإماراتية الثلاثاء عن اتفاقية بقيمة 24 مليار دولار لشراء 150 طائرة إيرباص، ما يرفع مجموع أسطولها بأكثر من الضعف في إطار خططها الطموحة للتوسع.

وقالت “فلاي دبي” للرحلات المنخفضة التكلفة في بيان إنها وقّعت مذكرة التفاهم مع شركة إيرباص في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران.

وأورد البيان أن الاتفاقية “تشمل 150 طائرة مؤكدة من طراز A321neo مع خيارات لـ 100 طائرة”، وأن التسليم سيبدأ اعتبارا من العام 2031.

وقال رئيس مجلس إدارة فلاي دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في مؤتمر صحافي إن أول طلبية تجريها فلاي دبي من شركة إيرباص تشكّل “خطوة مهمة جدا في توسيع وتنويع أسطولنا”.

ويضمّ أسطول “فلاي دبي” حاليا 95 طائرة بوينغ “737”.

وكذلك في معرض دبي للطيران، كشفت شركة “الاتحاد للطيران”، ومقرها أبوظبي، عن طلبية لشراء 16 طائرة إيرباص، ستّ طائرات من طراز A330-900، وسبع من طراز A350-1000، وثلاثا من طراز A350F.

وقالت فلاي دبي الثلاثاء، في بيان منفصل، إنها وقّعت اتفاقية مع “سبايس إكس” لتوفير خدمات “ستارلينك” للإنترنت العالي السرعة على متن أسطولها.

وكشفت “طيران الإمارات” الإثنين عن طلبية لشراء 65 طائرة بوينغ بقيمة 38 مليار دولار، في المعرض الجوي الذي يقام كل عامين في دبي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط.

وكذلك أعلنت “طيران الإمارات” الإثنين بدء تنفيذ خطتها لتزويد أسطولها بخدمة “ستارلينك” خلال العامين المقبلين.

