فلاي دبي توقّع اتفاقا مع بوينغ لشراء 75 طائرة بقيمة 13 مليار دولار (بيان)

afp_tickers

3دقائق

أعلنت شركة “فلاي دبي” للطيران في بيان الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم مع بوينغ لشراء 75 طائرة من طراز “737 ماكس” بقيمة 13 مليار دولار، غداة توقيع أوّل اتفاقية لها لشراء طائرات إيرباص، في خطوة يتوقع أن تزيد حجم أسطولها بأكثر من الضعف.

ووقّعت الشركة الإماراتية للرحلات المنخفضة التكلفة الاتفاقية مع بوينغ في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران، والتي تشمل “طلبية مؤكدة لشراء 75 طائرة ماكس بقيمة 13 مليار دولار وخيار شراء 75 طائرة”، بحسب البيان.

وخلال يومين، أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها، عن اتفاقيات لطلبيات شراء أكثر من 200 طائرة بين بوينغ وإيرباص، في إطار خططها الطموحة للتوسع.

ويضمّ أسطول “فلاي دبي” حاليا أكثر من 90 طائرة بوينغ 737.

وقال رئيس مجلس إدارة فلاي دبي الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم “يُعد توافر الطائرات الموثوق وجدول التسليم أمرا حيويا للنمو المستمر لقطاعنا، وتضمن هذه الاتفاقية بقاءنا في وضع جيد للنمو المستقبلي، من خلال إضافة المزيد من الطائرات إلى أسطولنا واستبدال الطائرات الحالية”.

وتسعى بوينغ إلى طي صفحة فترة شهدت حوادث تحطم مميتة ودعاوى قضائية وإضرابا في قطاع الدفاع التابع لها، بالإضافة إلى تأخيرات في التسليم.

وكشفت شركة صناعة الطائرات الأميركية الشهر الماضي عن خسارة قدرها 5,4 مليار دولار في الربع الثالث، بسبب التكاليف الإضافية الهائلة الناجمة عن تأخر اعتماد طائراتها 777X.

والثلاثاء، أعلنت “فلاي دبي” عن أوّل طلبية مبدئية لها من إيرباص، تشمل 150 طائرة مؤكدة من طراز A321neo، على أن يبدأ تسليمها اعتبارا من العام 2031.

وفي نفس اليوم، وقّعت “فلاي دبي” اتفاقية مع “سبيس إكس” لتوفير خدمات “ستارلينك” للإنترنت العالي السرعة على متن أسطولها، غداة إعلان “طيران الإمارات” عن بدء تشغيل شبكة إيلون ماسك التي تعتمد على الأقمار الصناعية.

وكشفت “طيران الإمارات” الإثنين عن طلبية لشراء 65 طائرة بوينغ بقيمة 38 مليار دولار، في معرض الطيران الذي يقام كل عامين في دبي، وهو الأكبر في الشرق الأوسط.

م ل/لين