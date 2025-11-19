فلاي دبي توقّع اتفاقا مع بوينغ لشراء 75 طائرة

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت شركة طيران “فلاي دبي” في بيان الأربعاء توقيع مذكرة تفاهم مع بوينغ لشراء 75 طائرة من طراز “737 ماكس” بقيمة 13 مليار دولار، غداة توقيع أوّل اتفاقية لها لشراء طائرات إيرباص.

ووقّعت الشركة الإماراتية للرحلات المنخفضة التكلفة الاتفاقية مع بوينغ في اليوم الثالث من معرض دبي للطيران، والتي تشمل “طلبية مؤكدة لشراء 75 طائرة ماكس بقيمة 13 مليار دولار وخيار شراء 75 طائرة” أخرى، بحسب البيان.

وخلال يومين، أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقرا لها، عن اتفاقيات لطلبيات شراء أكثر من 200 طائرة بين بوينغ وإيرباص، في إطار خططها الطموحة للتوسع.

م ل/لين