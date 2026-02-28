فوضى وذعر في مدن خليجية وفرار سكان بعد الضربات الصاروخية الإيرانية

afp_tickers

5دقائق

تساقطت الصواريخ الإيرانية على دول الخليج السبت محدثة فوضى عارمة وذعرا، في مشهد غير مألوف في المنطقة الغنية بالنفط التي يتمسك حكامها بتقديم أبهى صورة عن الأمن والأمان فيها.

واخترقت صواريخ صفاء سماء الصحراء فيما تصاعد الدخان من قواعد أميركية في المنامة وأبوظبي، واهتزت نوافذ الأبراج الشاهقة في دبي على وقع دويّ الانفجارات.

في قطر، فرّ العشرات وسط حال من الذعر بعد سقوط بقايا صاروخ في حيّ سكني، محدثة كرة نارية ضخمة لدى ارتطامها بالأرض.

في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أصاب الذهول هواة الغولف الذين كانوا يستمتعون بجولة هادئة، لدى مشاهدتهم عشرات المقذوفات خلال تحليقها فوق رؤوسهم.

سعت الدول الخليجية بجد للنأي بنفسها عن النزاع في الشرق الأوسط، معوّلة على استقرارها لجذب الأعمال والتجارة والسياحة. وسعى الحلفاء المقرّبون من الولايات المتحدة لاستمالة إيران، الجارة الشيعية القوية. كما أصلحت السعودية علاقاتها مع طهران في العام 2023 بعد قطيعة استمرت سبع سنوات. لكنها عبّرت عن غضبها اليوم وتوعدّت بردّ محتمل.

في الدول الخليجية التي تعد واحات هادئة، أحدثت الهجمات التي قالت إيران إنها تستهدف القواعد العسكرية الأميركية لا الدول بذاتها، صدمة كبيرة لدى السكان، وكثر منهم من الوافدين.

في المنامة، عاصمة البحرين، أُجلي على عجل سكان حيّ الجفير الذي يضمّ قاعدة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية التي أصيبت في الهجوم.

وقالت جنى حسن، وهي طالبة تبلغ 15 عاما كانت تزور صديقة لها في المنطقة، “بكينا من الخوف” عندما سمعنا الأصوات.

وتابعت “لم نعرف ما العمل… لن أنسى أبدا صوت تلك الانفجارات المدوية”.

في دبي، المركز التجاري للشرق الأوسط، شاهد السكان الصواريخ تخترق الأجواء.

وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه سمع “انفجارا كبيرا تسبّب في اهتزاز النوافذ”.

كما أفاد شاهدان وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجار ورؤية دخان يتصاعد من منطقة نخلة جميرا الشهيرة في المدينة.

وقال أحدهما إنه رأى دخانا أسود كثيفا يتصاعد من فندق، وسمع صفارات سيارات إسعاف تهرع الى المكان.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الدفاع المدني قوله إن “فرقه تمكنت من السيطرة على حريق وقع اليوم في أحد أبنية منطقة نخلة جميرا”، وأفاد بوقوع أربع إصابات جراء “الحادث”.

– “مخيف جدا” –

وقالت أميركية مقيمة في الدوحة طالبة هي أيضا عدم كشف هويتها، إنها سمعت لدى قيادتها سيارتها في طريق عودتها إلى المنزل “دوي انفجارات عدة مع اهتزاز الزجاج”.

وعبّرت عن “غضبها” إزاء حال انعدام الاستقرار هذه، بعد 20 عاما من العيش في قطر.

وقالت إن ابنيها المراهقين يسألانها “عما إذا كنا سنضطر للعودة” إلى الولايات المتحدة.

وسبق أن استُهدفت قطر مرّتين في العام الماضي، عندما شنّت إيران هجوما أعلنت عنه مسبقا، على قاعدة العديد الأميركية في حزيران/يونيو، وحين استهدفت إسرائيل اجتماعا لقيادات في حركة حماس في الدوحة في أيلول/سبتمبر.

وشكّلت تلك الهجمات حينها حدثا نادرا في الخليج.

ولم تتعرّض الإمارات لأي اعتداء منذ هجوم شنّه المتمردون الحوثيون من اليمن في العام 2022، كما أن هجمات الحوثيين ضد السعودية توقّفت في السنوات الأخيرة.

وعبّرت لبنانية تبلغ 31 عاما وهي أم لطفلين مقيمة في الرياض لفرانس برس طالبة عدم كشف هويتها، عن “صدمتها”. وقالت “جئنا إلى الخليج لأنه معروف بأنه أكثر أمانا من لبنان. الآن لا أعرف ماذا أفعل أو كيف أفكر حقا”.

وقال أردني مقيم في الرياض “صراحة كان الأمر مخيفا جدا وكان الدوي قويا جدا”.

وأشار إلى أنه كان يتنزه مع ابنه عندما سمع الدوي، لافتا إلى أن “الناس من حولنا راحوا ينظرون إلى السماء لمحاولة فهم ماذا يحدث”.

وأضاف “ليس ذلك أمرا تتوقع حدوثه في الرياض”.

بور-ته/ود/رض