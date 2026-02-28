فون دير لاين وكوستا يحثان على ضبط النفس بعد الضربات على إيران
بروكسل 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم السبت إن التطورات في إيران “مثيرة للقلق بشكل كبير”، وناشدا جميع الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس.
وقالا في بيان مشترك “بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سنتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حصول مواطني الاتحاد الأوروبي في المنطقة على دعمنا الكامل”.
وأضافا “ندعو الأطراف جميعها إلى التحلي بأقصى قدر من ضبط النفس وحماية المدنيين والاحترام الكامل للقانون الدولي”.
(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )