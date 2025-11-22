فيتنام تبحث عن مفقودين مع بلوغ حصيلة الفيضانات 55 قتيلا

afp_tickers

تواصل فرق الإنقاذ في فيتنام السبت بذل الجهود للعثور على 13 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين بعد أسبوع من الفيضانات التي أسفرت عن مقتل 55 شخصا على الأقل، بحسب السلطات.

وشهدت مناطق جنوب فيتنام ووسطها هطول أمطار من دون توقف منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبب بفيضانات عدّة أغرقت وُجهات سياحية ومواقع أثرية.

وغمرت المياه أحياء سكنية بأكملها هذا الأسبوع في مدينة نها ترانغ الساحلية، بينما اجتاحت انزلاقات أتربة قاتلة ممرات مرتفعات محيطة بمركز دا لات السياحي.

وأعلنت وزارة البيئة السبت مقتل 55 شخصا على الأقل في ست محافظات منذ الأحد، واستمرار البحث عن 13 آخرين.

وأضافت أن محافظة داك لاك الجبلية كانت الأكثر تضرر مع أكثر من 20 قتيلا.

ولا تزال فرق الانقاذ تعمل على إنقاذ أشخاص عالقين على الأشجار وأسطح المنازل مع انحسار مياه الفيضانات الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ولا تزال العديد من الطرق السريعة غير صالحة للاستخدام السبت، ويبقى 300 ألف شخص محرومين الكهرباء بعد انقطاع أثّر في البداية على أكثر من مليون شخص.

أسفرت الكوارث الطبيعية بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر عن مقتل أو فقدان 279 شخصا في فيتنام، وتسببت بأضرار تجاوزت ملياري دولار، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

والدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا عرضة لهطول أمطار غزيرة بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، ويقول علماء إن الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر حدة وأعلى وتيرة.

