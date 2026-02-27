فيلما “نوفيل فاغ” و”لاتاشمان” يحصدان أهم جوائر سيزار السينمائية

منحت الدورة 51 لحفل توزيع جوائز سيزار السينمائية الخميس الفيلم الطويل “نوفيل فاغ” (Nouvelle Vague) أربع جوائز، بينما حصد فيلم “لاتاشمان” (L’Attachement) ثلاث جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم، خلال حفل كرّم الشعب الإيراني الذي يعاني من حملة أمنية دموية.

ومنذ بداية هذه الدورة، حرصت رئيستها كاميّ كوتان على إهدائها “إلى جميع الشعوب التي تناضل في العالم من أجل الحرية”، في وقت وضع بعض المشاركين في الحفل شارة تعبّر عن التضامن مع الشعب الإيراني، حين مرورهم على السجادة الحمراء.

وكرمت الممثلة الفرنسية‑الإيرانية كلشيفته فراهاني التي قدّمت جائزة أفضل سيناريو أصلي، وهي ترتدي اللون الأسود بالكامل، تحية إلى “الشعب الإيراني الذي يناضل منذ عقود من أجل حريته، وهو أعزل ووحيد غالبا، مسلّحا بشجاعته وبثقافة تعد من بين الأقدم في العالم”.

وفي قاعة الحفل حضر المخرج الإيراني جعفر بناهي الحاصل على السعفة الذهبية في آخر دورة لمهرجان كان، والذي كان فيلمه مرشحا لجائزة سيزار عن أفضل فيلم طويل والمحكوم بالسجن لمدة عام في بلده.

كما نال كل من فيمالا بونس وبيار لوتان جائزة سيزار عن دور ثانوي، ووجها رسالة تضامن مع الإيرانيين أثناء تسلّمهما جائزتيهما.

و تُوِج فيلم “نوفيل فاغ (أي الموجة الجديدة) خلال السهرة، ليصبح العمل الأكثر حصدا للجوائز بأربع تماثيل، وهو يعيد إحياء تصوير الفيلم الأسطوري “آ بو دو سوفل” (A bout de souffle) في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وحصل ريتشارد لينكليتر على جائزة سيزار لأفضل إخراج.

الفائز الكبير الآخر هو فيلم “لاتاشمان” لكارين تارديو الذي حصد ثلاث جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم.

