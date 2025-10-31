في دبي الثرية فنجان قهوة بألف دولار

بعد أطول برج، وأكبر مركز تسوّق، وأفخم فندق، أصبح في دبي الساعية دوما إلى تحقيق أرقام قياسية في كل مجال، اليوم أغلى فنجان قهوة يناهز سعره الألف دولار!

ابتداء من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، يبدأ مقهى “جوليث” بتقديم القهوة الأعلى ثمنا في العالم. ويقول إن قيمتها في الكمية المحدودة من أجود حبوب البن التي حصل عليها بعد مشاركته في مزاد مرموق في بنما.

ويقول مدير المقهى وأحد مؤسسيه سيركان سايسوز، وهو تركي الجنسية، لوكالة فرانس برس، “شعرنا أن دبي هي المكان الأمثل لهذا الاستثمار. تجد فيها أفضل الأطباق، وأجود أنواع القهوة… وكل ما تبحث عنه. فقررنا جلب هذه الحبوب، وتقديمها للزبائن الذين يبحثون عن تجربة فريدة”.

وزار فريق من فرانس برس المكان لتذوّق القهوة التي لا شك أن استهلاكها سيقتصر على الأغنياء.

لدى ارتشافها، تمتزج نكهة البن بطعم الزهور والفواكه، في مزيج حلو المذاق وكأنه يتأرجح بين القهوة والشاي.

ويشرح سايسوز بأن الطعم “يضمّ لمحات زهرية بيضاء كالياسمين، ونكهات حمضية كالبرتقال والبرغموت، ولمحات من المشمش والخوخ”.

ويضيف “إنه أشبه بالعسل، رقيق وناعم”.

ويبلغ سعر هذا المزيج 3600 درهم إماراتي (نحو 980 دولارا) للفنجان، أي نحو مئة دولار لكل رشفة، في مقهى “جوليث”.

وترى ماييفا التي تسكن في دبي، أن “السعر صادم بالتأكيد… لكن بالنسبة للأثرياء الأمر ببساطة تجربة يودّون القيام بها ويمكنهم التباهي بها”.

وتقول إيناس المقيمة في دبي “هذه هي دبي”.

ويروي سايسوز أن الحصول على حبوب بنّ “نيدو 7 غيشا”، وهو بن نادر ومن الأغلى في العالم، كان “أشبه بمعركة”، تنافس فيها 549 عرضا في المزاد.

ويقول “استغرق المزاد 13 ساعة. تنافسنا مع شركات أغلبها آسيوية اعتادت الفوز بمزادات القهوة… كانت مفاجأة كبيرة للجميع عندما رأوا اسمنا بعد الكشف عنه في نهاية المسابقة”.

وتأتي حبوب البنّ “نيدو 7 غيشا” من مزارع “هاسييندا لا إسميرالدا” الواقعة عند بركان بارو، أعلى قمة جبلية في بنما.

وحصل هذا البنّ على 98 نقطة من أصل 100، بعد تقييمه من طرف أبرز خبراء القهوة خلال مزاد “أفضل ما في بنما” للعام، وهي علامة قياسية في تاريخ المسابقة.

ويأتي بنّ “غيشا” النادر من مرتفعات بنما، إذ يُزرع في تربة بركانية غنية ويخمّر بطريقة لاهوائية تمنحه نكهات فريدة، ليصنَّف بين أثمن وأرقى أنواع القهوة في العالم.

ويتكلّم سايسوز عن شغفه بالقهوة، مشيرا الى أنه كان يمتلك مقهى في تركيا لسبع سنوات، قبل أن ينتقل الى الإمارات.

وافتتح “جوليث” في آب/أغسطس قرب شارع الشيخ الزايد الحيوي، وتحديدا في منطقة القوز التي تعتبر وجهة مقصودة لمحبّي القهوة، وفيها عدد كبير من المقاهي المختصّة.

واشترى أصحابه بالتزامن مع افتتاحه 20 كيلوغراما من بنّ “نيدو 7 غيشا” بمليونين ومئتي ألف درهم إماراتي (حوالى 604 ألف دولار)، وهو أعلى سعر دُفع لقهوة في مزاد على الإطلاق، بحسب “جوليث”.

ويقدّم مدير المقهى تجربة متكاملة للزبائن، من تقطير القهوة يدويا أمامهم، بتقنية “V60” من خلال سكب الماء الساخن على القهوة المطحونة عبر مرشح للحفاظ على نكهتها، مرورا بسرد القصة وراءها، وانتهاء بالتذوّق.

ويمكن للزبون اختيار خوض التجربة في غرفة خاصة، أو احتساء فنجانه في إحدى طاولات المقهى.

وتشهد دبي سباقا بين مقاهيها لتقديم أجود أنواع القهوة.

في أيلول/سبتمبر، سجّل مقهى “روسترز” رقما قياسيا في موسوعة “غينيس” لأغلى كوب قهوة في العالم، بسعر 2500 درهم إماراتي (نحو 680 دولارا).

ويقول القائمون على مقهى “جوليث” أنهم تلقوا عروضا كثيرة لبيع كميات من قهوتهم الثمينة، لكنهم لن يبيعوا حبوب البنّ لأي جهة.

وأشاروا إلى أنهم خصّصوا كمية من البنّ لتقديمها لعائلة دبي الحاكمة.

ويقول سايسوز “ننوي تقديم 400 كوب قهوة تقريبا (من البن الخاص). ولا نفكر في تقاسم هذه الحبوب مع أي شركة أخرى. نريدها أن تكون حصرية لجوليث”.

