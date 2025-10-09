في قطاع غزة فلسطينيون يغنون ويرقصون فرحا ويوجهون رسائل حب وشكر

في ساعات ما قبل فجر الخميس، تجمّع شبّان فلسطينيون خارج مستشفى ناصر في خان يونس حيث غنوا ورقصوا على وقع أغان وطنية فرحين بالتوصل إلى اتفاق ينهي سنتين من الحرب في قطاعهم المحاصر والمدمّر.

وأظهرت إحدى لقطات وكالة فرانس برس شبانا وهم يرفعون صحافيا يرتدي بزة صحافية ويجري مقابلة وبيده المايكروفون.

وقال عبد المجيد عبد ربه الموجود في خان يونس “الحمد لله على وقف إطلاق النار ووقف شلال الدماء والقتل”.

وأضاف “لست فَرِحا لوحدي، كل قطاع غزة فرحان وكل الشعب العربي وكل العالم فَرِح بوقف إطلاق النار”.

واستدرك الشاب الذي كان يرتدي قميصا أسود “كل الشكر والحب لمن وقفوا معنا وساهموا بوقف شلال الدماء”.

– “سعداء” –

توصلت إسرائيل وحماس الخميس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بضغط شديد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما شكل محطة أساسية باتجاه إنهاء حرب استمرت لعامين وخلفت عشرات آلاف القتلى ودمارا كبيرا.

وينص الاتفاق على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ودخول مساعدات إنسانية إلى القطاع.

يُعرب أيمن النجار عن سعادته بالاتفاق رغم أنه فقد جده قبل أسبوع.

ويقول “رغم الجراح ورغم الإبادة التي تعرضنا لها وفقدان الأحبة والأقارب لكننا سعداء وفرحتنا كبيرة بسبب وقف إطلاق النار”.

– “ولادة جديدة” –

اندلعت الحرب إثر هجوم شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لفرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وخطف إبان الهجوم 251 شخصا، ما زال 47 منهم محتجزين، من بينهم 25 قضوا وفقا للجيش الإسرائيلي.

وأسفرت الحملة الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 67183 فلسطينيا، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار بعد الإعلان عن خطة من عشرين بنداً كشف عنها ترامب.

وقال ترامب “أعتقد أن جميع الرهائن سيعودون الاثنين”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستساهم في إعادة إعمار غزة وضمان أمنها واستقرارها.

وقال وائل رضوان “هذا شيء مفرح ونشكر اي أحد ساهم ولو بالكلام بوقف هذه الحرب ووقف شلال الدماء”.

وفي مخيم المغازي وسط القطاع، قال خالد النمنم وهو نازح من حي النصر في مدينة غزة إنه لم يتوقع إنهاء الحرب.

وروى “فجأة استيقظت صباحا على أخبار جميلة جدا … شعور غريب لا يوصف بعد سنتين من القصف والخوف والجوع”.

ويضيف “شعرنا أننا نولد من جديد”.

