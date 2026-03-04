قائد أمريكي: الهجوم على إيران يسبق الجدول الزمني

6دقائق

من باريسا حافظي وألكسندر كورنويل

دبي/تل أبيب 4 مارس آذار (رويترز) – قال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية إن الهجوم على إيران يتقدم على الجدول الزمني المحدد له مع استهداف إسرائيل والولايات المتحدة مواقع في عمق البلاد، بينما ترد طهران بشن ضربات في أنحاء الخليج.

ودخلت الحرب يومها الخامس وتواصل زعزعة الأسواق العالمية، وتسارع شركات الطيران والسياحة للتعامل مع أكثر من 20 ألف رحلة ملغاة، وتهرع الحكومات لإعادة رعاياها العالقين في الشرق الأوسط إلى أوطانهم.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر من اليوم الأربعاء إنه بدأ موجة من الضربات التي تستهدف مواقع إطلاق الصواريخ الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي والبنية التحتية.

وفي إسرائيل، قال شهود إن صفارات الإنذار دوت صباح اليوم تحذيرا من الصواريخ الإيرانية، وإن انفجارات قوية هزت المباني في أثناء اعتراض الصواريخ.

وقال كوبر، الذي يقود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بصفته رئيس القيادة المركزية، إن ما تحقق في الساعات الأربع والعشرين الأولى من قصف إيران في “عملية ملحمة الغضب” يعادل “تقريبا مثلي ما حققته” الساعات الأربع والعشرون الأولى من حملة “الصدمة والترويع” التي بدأت حرب العراق في عام 2003.

وأضاف كوبر في إحاطة بالفيديو صدرت مساء أمس الثلاثاء “نرى أن قدرة إيران على ضربنا واستهداف شركائنا آخذة في التراجع، بينما قوتنا القتالية من ناحية أخرى آخذة في الازدياد… تقييمي العام للعمليات هو أننا نسبق خطتنا”.

وقال كوبر إن الدفاعات الجوية الإيرانية انهارت بشكل كبير، وإن أسطولها البحري لم يعد يمتلك سفنا قتالية في الممرات المائية الرئيسية بعد غرق 17 سفينة، وإنه تم قصف أكثر من ألفي هدف في إيران.

وأضاف أن حوالي 50 ألف جندي أمريكي يشاركون في العمليات، وأن “المزيد من التعزيزات” في طريقها إلى هناك.

وحدد الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء هويات أربع من أوائل الجنود الذين قتلوا في الحرب، فيما أشارت إدارة دونالد ترامب إلى أن تصعيد الصراع سيؤدي إلى مزيد من الخسائر الأمريكية. ولم يستبعد ترامب نشر قوات برية.

وقال مصدر مطلع على خطة الحرب الإسرائيلية لرويترز إن الحملة كان من المقرر أن تستمر أسبوعين، وإنها تمضي في تنفيذ قائمة أهدافها بسرعة أكبر من المتوقع، مع التمكن من القضاء على قادة إيرانيين – بمن فيهم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي – في الضربات الأولى يوم السبت.

وقال ترامب يوم الاثنين إن التوقعات الأمريكية الأولية كانت تشير إلى استمرار العملية من أربعة إلى خمسة أسابيع.

* طهران ‘مدينة أشباح’

قالت إيران إن عدد القتلى جراء الهجمات وصل إلى 787 شخصا أمس الثلاثاء. وشمل ذلك 165 فتاة قُتلن في اليوم الأول من الحرب عندما قُصفت مدرستهن، وهو أعلى عدد من القتلى من بين عدة مواقع مدنية وردت أنباء عن تعرضها للقصف.

ومع فرار الإيرانيين من المدن، أصبحت العاصمة طهران مدينة أشباح.

وقال بيجان (32 عاما)، وهو موظف بأحد البنوك، لرويترز عبر الهاتف من طهران “إلى متى سيستمر هذا؟ أين الملاجئ؟ أين الحكومة؟”.

وأضاف “كل ليلة أختبئ أنا وزوجتي في القبو. المدينة بأكملها خالية. هناك دخان ودماء في كل مكان”.

وواصلت إسرائيل استهداف جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في لبنان المجاور اليوم الأربعاء، بعد أن أطلقت الجماعة النار على إسرائيل ثأرا لمقتل خامنئي (86 عاما) الذي حكم إيران لمدة 37 عاما.

وأنذر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء سكان 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان بضرورة إخلائها، قائلا إن أي شخص يقترب من مقاتلي حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، الوكالة الرسمية في لبنان، اليوم أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ستة في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا من أربعة طوابق في مدينة بعلبك شرق البلاد.

وحاول ترامب تبرير الهجوم على إيران قائلا إنه أمر بشن الحملة لأنه كان لديه “شعور” بأن إيران ستشن هجمات بعد تعثر المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

ووصفت إيران الحرب بأنها هجوم غير مبرر.

وقال إبراهيم جباري مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية “أبلغنا العدو بأنه إذا حاولتم إلحاق الضرر بمراكزنا الرئيسية، فسوف نستهدف جميع المراكز الاقتصادية في المنطقة”.

وأطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على الدول العربية المجاورة التي تستضيف قواعد أمريكية، وعطلت الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر منه خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبالة سواحلها.

(إعداد رحاب علاء ودعاء محمد للنشرة العربية )